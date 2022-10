A Rába-parti piros-feketék elvéreztek Oroszlányban az első fordulóban. Nemcsak a mérkőzésnek, hanem az azt követő sajtótájékoztatónak is komoly visszhangja volt, mivel Konsztantinidesz mesternél elszakadt a cérna Papp bírósporttárs tevékenysége nyomán – sokadik alkalommal hátráltatta a Körmendet téves ítéleteivel. A szövetség főtitkára eljárást kezdeményezett az edzővel szemben a nyilatkozata miatt. A vasi klub közleményben állt ki Konsztantinidesz mellett és kérte a szövetségtől, hogy vizsgálják ki a bíró mulasztásait is, amit egyébként bizonyítani tud a körmendi egyesület. Az ügyet a független szakértőkből álló bíróság információink szerint október végén tárgyalja.

Visszatérve az oroszlányi találkozóra Durázi Krisztofer szerint is kritikán aluli volt a vasi piros-feketék védekezése.

– Próbáltunk tanulni a hibáinkból, visszanéztük azokat a szituációkat, amelyeket rosszul oldottunk meg – fogalmazott Durázi Krisztofer, az Egis Körmend játékosa. – Sok pontot dobtunk, ami persze jó dolog, de nagyon sokat is kaptunk, ennyit nem szabad. A rengeteg eladott labda is inkább a fejetlenségnek tudható be, túl sok olyan meccsszituációba mentünk bele, amelyek teljesen feleslegesek voltak, nem játszottunk csapatként.

Durázi Krisztofer kérdésünkre elmondta, hogy jól szállt be a játékba az új irányító Chambers, aki jobb kvalitású játékos elődjénél, jobban lát a pályán, hatékonyabban passzol, sokat segíthet a csapatnak a jövőben. Ami pedig a ZTE-t illeti, Durázi úgy véli, a zalaiaknak idén erősebb csapatuk lesz a tavalyinál. A ZTE szerdán játszotta le első fordulóbeli mérkőzését, amelyen a Szegedet fogadta és győzte le 89-84-re.

– Tudjuk, hogy jó légiósaik vannak, a magyar magjuk is erős. Játszottunk ellenük két edzőmeccset, nagyjából képben vagyunk velük, tudjuk, milyen erőkből állnak. Saját játékunkra szeretnénk koncentrálni és ha ez sikerül, megnyerjük a mérkőzést – tekintett a meccs elé Durázi Krisztofer.