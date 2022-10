Székesfehérváron rendezték a Nyugat-Magyarországi Tini Országos Bajnokságot, ahol a Haladás VSE súlyemelő szakosztálya 13 versenyzőjével képviseltette magát. Márkus Erzsébet szakosztályvezető és Ligeti Ferenc tanítványai kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, 12 éremmel tértek haza a Fejér megyei erőpróbáról.

Kölyök korcsoportban Jáger Milán a 40 kilogrammosok között indult és szerezte meg az első helyet abszolútban is. Fiú korcsoportban a 40 kilogrammosok mezőnyében Ferenczy Flórián a dobogó második fokán végzett, Kiss Martin pedig közvetlenül mögötte a bronzérmes pozíciót foglalta el. Kovács Martin szintén ebben a súlycsoportban az előkelő negyedik helyen zárt. A 45 kilogrammosok kategóriájában a szintén szombathelyi Hittér Tibor bizonyult a legjobbnak, aki mellett a Haladás másik növendéke, Hancz Bálint is dobogóra állhatott, bronzérmet szerzett. 55 kilogrammban Rózsavölgyi Benedek is aranyérmet ünnepelhetett, akárcsak a +89 kilogrammosok mezőnyében Böndicz Imre, aki szintén első lett. Ugyanezen súlycsoportban Horváth-Takács Roland ezüstérmes pozícióban zárt.

A serdülő női korcsoportban 55 kilogrammban Hegedüs Mia 30 kg-t szakítva és 36-ot lökve bajnoki címet szerzett, ahogy Darabos Jázmin (50-63) is a 71 kilogrammosok között, aki egyúttal abszolútban is első lett, mögötte pedig Tóth Mira (24-32) ért oda a dobogó második fokára. A serdülő férfi korcsoportban Kovács Adrián 49 kilogrammban 33 kg-t szakítva, 41-et lökve ezüstérmet szerzett.