Kiskunfélegyházán bonyolították le az U15-ös korosztály szabadfogású diákolimpiai bajnokságát. A 14 és 15 éves versenyzők általános iskolájuk színeit képviselték az eseményen, azonban az MBSZ versenyrendszere az igazolt klubjukat jelenítteti meg az eredményekben. A Haladás VSE birkózó szakosztályának indulói közül Fekete-Riha Károly a 75 kilogrammosok mezőnyében három nagyon komoly győzelmet aratott és sikerült visszavágnia annak a vetélytársának, akitől a magyar bajnokságban kikapott. Veréb István szakosztályvezetővel sokat dolgoztak a korábban elkövetett technikai hibák kiköszörülésén, aminek most meglett a gyümölcse. A döntőben viszont jobbnak bizonyult Karcsinál a PEAC-KIMBA versenyzője, Soliman Youssef. Takács Arnold Attila 62 kilogrammban indult, két győzelmet és két vereséget könyvelhetett el.

– Arnold megnyerte múltkor az országos bajnokságot, most azonban nem volt olyan jó passzban – fogalmazott Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetője. – Azért is fájó ez az eredmény, mert ezúttal olyan ellenféltől is kikapott, akit legutóbb simán vert 10-0-ra.

Kovács Huba most váltott súlycsoportot, 52 kilogrammról 57-re. Veréb István szerint Huba esetében még szükség van 3-4 kg izomra. Egy győzelemmel és két vereséggel végül ő is az ötödik pozícióban végzett.

– Hiányérzetem van a diákolimpiai döntőt illetően, mert épp azok kaptak ki, akik a múlt héten nagyon jól szerepeltek. Huszár Olivér negyedik versenyzőnként két győzelem után kétszer kikapott, pedig a múltkoriban ő is jól teljesített, hiszen döntőzhetett súlycsoportjában. Nagyon ingadozó birkózóink teljesítménye. Fejben is ott kell lenni a szőnyegen, nemcsak testben. Ahhoz, hogy egy országos versenyen például Takács Arnold 27 indulóból első legyen, kell egy komoly erőnlét, és megfelelő technikai tudás. Aztán a másik héten meg csak ötödik. Ebben közrejátszhat, hogy minden téren teljesíteniük kell a srácoknak, az iskolában, a versenyeken egyaránt és ez olykor túlzott terhet jelenthet számukra – zárta szavait Veréb István.