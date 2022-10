A szombathelyi Illés Akadémia U14-es és U15-ös együttese az erdélyi Nagyváradon vett részt nemzetközi utánpótlás labdarúgótornán. Mindkét korosztályban négy-négy csapat szerepelt, az együttesek körmérkőzéses rendszerben csaptak össze. A Nagy László vezette U14-esek a nagyváradi Bihor ellen 7-0-ra, míg a Szeged ellen 2-0-ra nyertek. A házigazda Viitorul Arad bizonyult a legkeményebb diónak: az utolsó meccsen 1-1 lett a végeredmény, a zöld-fehérek hét ponttal megnyerték az erőfelmérőt.

A tornagyőztes U14-es együttes kerete: Varga Noel, Angler Jákob, Axnix Zalán, Bogdán István, Bosnyák Botond, Bosnyák Bence, Börczi Benjámin, Grádvohl Kristóf, Hányi Dávid, Horváth Ármin, Kiss-Szécsényi Benedek, Laczó Bálint, Mihály Dániel, Moldován Levente, Nyári Olivér, Papp Máté, Sánta Richárd, Szakály Zétény, Tasnádi Zsombor, Tóth Dénes.

Németh Richárd és Varga Roland együttese, az Illés Akadémia U15 az UTA Arad elleni 4-2-es győzelemmel indította a tornát. A Szeged volt a második ellenfél, és itt is a szombathelyiek nyertek (3-0). A háromnapos program zárásaként a rendező Viitorul Arad együttesét 7-0-ra győzte le az Illés Akadémia: ez pedig százszázalékos teljesítményt és tornagyőzelmet jelentett.

Az U15-ös együttes kerete: Németh Bence, Őri Krisztofer, Bécsy Bendegúz, Hende Dániel, Kiss Benedek, Klement Dávid, Krone Niklas, Liplin Bence, Markó Martin, Meskó Márk, Molnár Levente, Pécskai Levente, Sági Marcell, Söptei Bálint, Sipos-Kiss Dániel, Szele Máté, Szilvási Ámos, Szücs Péter, Tasnádi Áron, Tóth Erik, Virág Ádám.

Nemcsak a zöld gyepen, hanem a tárgyalóasztalnál is találkoztak a felek. Ez azt jelenti, hogy szakmai együttműködés kezdődik a Viitorul Arad és az Illés Akadémia között.

– Korábban már tettünk látogatást Aradon és ők is jártak Szombathelyen – mondta Tóth Miklós, az Illés Akadémia utánpótlás-menedzsere. – A megszerzett tapasztalatok alapján az együttműködés még komolyabb formája mellett döntöttünk. A Viitorul Arad a tehetséges játékosait felénk fogja irányítani. Mi pedig a sporttudományos háttérhez adunk hozzáférést, valamint várjuk az aradi klub edzőit fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésre, emellett edzésterveket is rendelkezésükre bocsátunk. Kitértünk arra is, hogy mérésekkel, tanácsokkal, videóelemzéssel és mérkőzések kiértékelésével is támogatjuk az Arad sportszakembereit. Bízunk abban, hogy az együttműködés sikereket hoz számunkra – újabb játékosok nevelésével járulhatunk hozzá a szombathelyi és a magyar futball fejlődéséhez.