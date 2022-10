AVUS-YBL PWC 9-5 (2-1, 3-1, 3-1, 1-2). Szombathely, 50 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Frank, Duray.

AVUS: Antoni - Hajmási 3, Csaba, Szabó B. 1, Juhász S., Marcijewski 1, Kovács K. 1. Csere: Sárközi, Makarenko 2, Berényi, Makrai, Sági 1, Tancsics. Edző: Zoufal Norbert.

Habár a vendégek szereztek vezetést, a szombathelyiek Hajmási és Makarenko révén gyorsan megfordították a mérkőzés állását, az első negyed végéig nem is esett több gól - az aligátorok remekül védekeztek. A második negyedben is lendületben maradtak a hazaiak, három perc alatt három gólt lőttek (5-1). Ugyan a fővárosiak szépítettek, de így is háromgólos vasi előnnyel vonultak a nagyszünetre az együttesek. A harmadik negyed hasonlóan alakult a második nyolc perchez: a hazaiak három gólt dobtak és gyakorlatilag el is döntötték a meccset (8-2). Az utolsó negyedben - biztos előnyük tudatában - kicsit könnyelműbbé váltak a hazaiak. Ám a vendégek így sem tudtak sokkal közelebb férkőzni a hazaiakhoz. A szombathelyiek jól védekeztek és bár kicsit gyengébben támadtak - összességében megérdemelten nyertek.

Zoufal Norbert: - A védekezésben nyújtott jó teljesítmény talán kicsit kihatott a támadásainkra, kevesebb energia maradt a befejezésekre, a kilenc lőtt góllal nem is vagyok elégedett, sok lehetőség maradt ki. Ettől függetlenül az ilyen mérkőzéseket jobban szeretem, amikor kevés gólon tudjuk tartani az ellenfelet, egy másodpercig nem kellett izgulni, magabiztos volt a játék.