szombathelyiek ugyan két körrel ezelőtt bravúros, 2-1-es győzelmet arattak Diósgyőrben, legutóbb viszont meglepetésre 1-0-ra kikaptak az újonc, addig nyeretlen Szekszárd otthonában. Ezúttal az újonc Mol Fehérvár lesz az ellenfelük. A piros-kékeknél szerepel két korábbi Haladás-Viktória-játékos, Jánosi Ninetta és Simon Franciska. A székesfehérváriak jelenleg hét ponttal a 10. helyen tanyáznak, két ponttal állnak a 9. vasiak mögött. A legutóbbi fordulóban a Mol Fehérvár Pécsi Dóra duplájával 2-1-re verte az Újpestet. A Mol Fehérvár legeredményesebb játékosa a négy gólnál járó Szehofer Vivien. A szombathelyieknek idén ez az utolsó hazai meccsük – jövő szombaton a Kelen otthonában zárják az őszi idényt – már csak ezért is fontos lenne számukra a három pont megszerzésre.

– Kiegyenlített a mezőny, az Ferencváros és az ETO FC Győr kivételével bármelyik csapat képes meglepetést okozni a másiknak, senki ellen sem lehet biztosra menni – mondta Markó Edina, a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. – Éppen ezért nehéz mérkőzésre számítok a Fehérvár ellen is Ráadásul az alsóházban szereplő, volt NB II.-es csapatok mostanra már felvették a bajnokság rimusát. A Fehérvár – legutóbbi ellenfelünkhöz, a Szekszárdhoz hasonlóan – próbál labdabirtoklási fölényt kialakítani, próbál futballozni és látványosan támadni. Több, korábbi NB I.-es játékos is szerepel náluk. Vannak olyan mérkőzések, amiket nem biztos, hogy szép játékkal ugyan, de meg kell nyeri – a Fehérvár elleni is ilyen lesz. Mivel rossz időt jósolnak péntekre, így elsősorban küzdelmes, harcos összecsapásra számítok.