Háromhetes kihagyást és a válogatott meccseket követően folytatódik a bajnokság az Egis Körmend számára. Legutóbb november 2-án Európa Kupa-meccsen láthatta a Rába-parti közönség csapatát, akkor 14 pontos hátrányból állt fel az MTE, de végül egy ponttal kikapott az esélyesebb finn Karhu ellen (89-90). Szombaton azt a Kaposvárt fogadja a Körmend, amely eddig képes volt bravúrgyőzelemre – például a Falco ellen Szombathelyen (79-84) –, de ugyanakkor ki tudott kapni 21 ponttal Oroszlányban (101-80). A Kaposvár három győzelemmel és három vereséggel jelenleg kilencedik a tabellán. Hektikusan alakul eddig a somogyiak szezonja, egy abszolút kiszámíthatatlan ellenfél érkezik a vasi piros-feketékhez.

– Úgy érzem a bajnokság idén is ugyanolyan nehéz, mint tavaly, azonban nem a minőségi javulás jellemző a mostani idényre, mivel úgy látszik, minden csapat gyengült egy kicsit az előző szezonhoz képest – vélekedett Antonisz Konsztantinidesz, az Egis Körmend vezetőedzője. – A légiósokkal kapcsolatban is ugyanez az érzésem, és talán pont ezért tűnik minden együttes asonló képességűnek. Képesek vagyunk győzni bárki ellen, de bárkitől ki is kaphatunk, ha nem vesszük komolyan. Az európai kupaszereplés miatt feszítettebb a menetrendünk, emiatt kevesebb időnk van felkészülni a bajnoki meccsekre. Hiszem, hogy az EC-találkozók hozzájárulnak fiatal csapatunk fejlődéséhe – fogalmazott a tréner, majd hozzátette, nagyon nagy szükséges volt erre a szünetre a játékosainak

– Azok a gárdák, amelyek a bajnokság ezen szakaszában top formába lendülnek, előfordul, hogy februárra kifulladnak és teljesítményük visszaesik. Ha az a cél, hogy hogy olyan sikert érjünk el, mint tavaly, akkor támogatni kell a játékosokat és hinni kell bennük. El kell kezdenünk megnyerni a mérkőzéseket és ezáltal visszanyerhetjük az önbizalmunkat – zárta szavait Konsztantinidesz mester.