Ahogyan arról korábban írtunk, az Alpokalja – a Daganatos Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére szervez jótékonysági küzdősport gálát a Szülőföld Egyesület november 5-én, szombaton 17.30-tól a büki sportcsarnokban. A mérkőzések előtt a küzdőfeleknek mérlegelésen kell részt venniük, hogy hivatalosan is ketrecbe léphessenek. Ez a fontos esemény váratlan fordulatokat is hozhat a versenyzők életében, mivel az engedélyezettnél magasabb súlynál akár meccs nélkül is veszíthetnek. A feszültség, ingerlékenység valós, nemcsak a közönségnek szól. A kiszáradásukat orvos ellenőrzi, valamint engedélyezi a ketrecbe lépésüket.

A nemzetközileg is elismert MMA harcosokkal együtt szurkolhatnak az eseményre kilátogatók, akik nyomon követhetik, hogyan sikerült a résztvevőknek eljutniuk az edzőtermekből a ketrecharc versenyre. A harcosok kivételes kitartásának és a sport iránti szeretetének köszönhetően egy különleges estének néznek elébe mindazok, akik szombaton kora este kilátogatnak erre a rendezvényre, ahol a küzdősport társadalom kicsit nagyobb figyelmet kap a megszokottnál. A gála szünetében Young G. dalait hallgathatják a rajongók. Az énekes felajánlotta, hogy a szünetben dedikál is.

A szervezők várják az érdeklődőket a titánok harcán, ahol számos versenyző mutatja meg tehetségét, kiváló technikai tudását az est folyamán a ketrec falai között, így remélhetőleg egy látványos és sikeres rendezvény elé néznek a szervezők.

Az sem mellékes, hogy a torna egy rendkívül nemes célt szolgál. Hiszen a gongszóra kezdődő küzdelmek során beteg gyerekekért harcolnak majd a versenyzők. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy aki teheti, jelenlétével támogassa a Markusovszky Kórház daganatos gyermekeinek gyógyulását, látogasson el Bükre november 5-én, és szurkoljon a helyszínen a legnagyobbaknak. A küzdelem tehát a ketrecben és ketrecen kívül is folyik a győzelemért és azért, hogy Bük is felkerüljön az MMA világtérképére.