CVSE-Vulkánfürdő–Vasvár VSE 2–1 (1–1).

Celldömölk, 150 néző, v.: Marácz Z.

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi, Göntér, Tóth D., Keszei T. (Dobson), Gábor (Kovács Z.), Galovich (Szuh), Czöndör, Keszei R., Németh J. (Berecz). Edző: Kovács Balázs

Vasvár: Tóth K. (Kántor) – Varga A., Vincze, Elekes (Bíró), Réfi, Pálla, Horváth A., Kónya, Tausz, Márton (Berta), Schermann (Czövek). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Czöndör, Marsai, ill. Pálla.

A mérkőzésen egy masszív, helyenként jól játszó Vasvár ellen futballozott a hazai gárda, amely ennek ellenére többször lezárhatta volna a meccset. A CVSE 1-0-ás és 2-1-es állásnál is büntetőt és ziccereket hibázott, amivel megnehezítette a saját dolgát, de végig stabil volt, és kezében tartotta a meccset, végül megérdemelt győzelmet aratott.

Répcelaki SE–Büki TK 6–0 (6–0).

Répcelak, 100 néző, v.: Imre B.

Répcelak: Németh M. – Vass (Catomio), Tóth D., Baranyai (Tarcsay), Kovács Z., Ódor, Sipos, Csányi (Horváth M.), Rácz, Gaál (Tar), Prystupa. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Bük: Viczmándi – Fehér, Somlai, Tóth R., Kostyál (Györe), Kiss B., Komjáthy, Kovács Á., Kocsis, Tóth B., Szabó A. Edző: Komjáthy János

Gólszerzők: Kovács Z. (2), Csányi, Gaál, Tóth D., Rácz.

A Répcelak már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, a szünetre hatgólos előnnyel mehetett. A folytatásban visszavett ugyan a lendületből a házigazda, ám így is kétszer eltalálta a kapufát. Az eredmény nem változott, a Répcelak megérdemelt győzelmet aratott a végig küzdő, lelkesen futballozó bükiek ellen.

Söpte SE–Király SE 0–2 (0–1).

Söpte, 100 néző, v.: Szabó B.

Söpte: Kovács N. – Horváth B. (Marton), Kovács E., Németh M., Mester (Molnár Cs.), Hujber, Kondákor, Varga A., Koszokovits, Fogl (Rómer), Vámos. Edző: Lengyel Miklós

Király: Horváth Al. – Velekei (Nyári), Reseterits (Szabó B.), Németh G. (Tamás), Kiss K., Rózsás (Kovács A.), Horváth An., Halmosi, Csákvári (Kalmár), Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Csákvári, Velekei.

A Söpte csapatát a vereség ellenére dicséret illeti, mert küzdött, és igazi csapatként játszott a találkozón.

Haladás VSE - Zanati SE–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 5–0 (2–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Bagoly G.

Haladás: Horváth B. – Buzás, Kovács B., Pap (Tóth B.), Szenczi, Németh G. (Sály P.), Tóth M., Péter (Baumgartner), Szőts (Zugonics), Varga Cs., Ferencz (Simon). Edző: Szenczi Imre

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Huszár (Gombos), Gyurcsányi, Polgár, Dala (Mercs), Rosner, Markó (Fürdős), Manganelli, Szakasics, Vidák. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Szenczi (2), Ferencz, Péter, Pap.

Az első negyedórában jól kezdtek a vendégek, próbálták felépíteni támadásaikat, egy lehetőséget is kidolgoztak, ez kisebb nehézséget okozott a Haladásnak. De aztán a 14. percben egy olyan támadást vitt végig a házigazda, ami góllal végződött. Ezzel már egy kicsit elbizonytalanította ellenfelét a Haladás, és nemsokára jött is a második hazai találat. Ez viszont már annyira megfogta a Táplánt, hogy kétgólos hátránya ellenére sem merészkedett feljebb, inkább a biztonságos védekezést tartotta elsődlegesnek. A második félidő elején kissé visszafogottabb lett a hazaiak játéka, de egy idő után így is egyre jobban nyílt az a bizonyos olló. A 60. percben pedig végleg lezárta a mérkőzést a Haladás, ettől kezdve már csak a gólkülönbség volt kérdéses. Az utolsó fél óra pedig örömfoci volt a javából a házigazdának.

Csepregi SE–Sárvár FE 1–1 (0–1).

Csepreg, 100 néző, v.: Mónos J.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Tájmel (Steiner), Kossuth D., Nika M. (Merk), Simon, Takács Ke. (Kossuth K.), Nagy D. (Németh O.), Pócza, Janzsó, Nika B. Edző: Steiner Zsolt

Sárvár: Viganó – Németh Á., Fülöp, Takács, Tokaji, Szakos, Károlyi, Fider, Czirók, Sinka (Taródi), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Pócza, ill. Czirók.

Kiállítva: Kótai (93., Csepregi SE).

Az első játékrészben a Sárvár volt kezdeményezőbb, előnybe is került még a szünet előtt. A Csepreg nehezebben vette fel a ritmust. A második félidőben támadóbban lépett fel a hazai együttes, ennek köszönhetően egálra hozta a mérkőzést. Ezután is voltak lehetőségei mindkét félnek, de mind kimaradt, így összességében a döntetlen igazságosnak mondható.

Szarvaskend SE–Kiswire Szentgotthárdi VSE 2–1 (0–1).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Szarvaskend: Esztergályos – Csillag (Nagy Á.), Jóna, Németh T., Tuboly, Földes, Nagy Á., Tompa, Kopfer, Wolf (Somogyi), Törő. Edző: Kovács Kálmán

Szentgotthárd: Gaál (Kapui) – Komáromi, Nagy O., Dancsecz, Bedi, Gécsek, László (Sipos B.), Sulics, Sipos G., Takács, Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Tuboly, Jóna, ill. Dancsecz.

A hazaiak kicsit az öltözőben maradtak a mérkőzés elején, enyhe fölényben játszott a Szentgotthárd. Amikor már éledezett a hazai alakulat, akkor megszerezte a vezetést a vendég egy szöglet után, így egygólos vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben hamar egyenlített a Szarvaskend, és továbbra is lendületben maradt. Teljesen más felfogásban játszott most a hazai csapat, mint az első játékrészben. Sokat futva, elveszett labdát nem ismerve megfordította a mérkőzést a házigazda. A második felvonás alapján a hazai csapat megérdemelten nyert, küzdeni tudásáért minden játékos dicséretet érdemel.

Vép VSE–Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft. 3–0 (1–0).

Vép, 150 néző, v.: Vass I.

Vép: Borsos – Kiss A., Czeglédi, Szalai R. (Balikó), Szalay Cs. (Takács Á.), Bezdi (Berta), Niksz, Illés (Dancs), Szalai M., Szendrődi, Takács M. Edző: Kurucz Ádám

Körmend: Balogh Á. – Molnár L., Lakosi, Karvalics (Bita), Belső, Köntés (Nagy Zs.), László, Sipos (Balogh A.), Zsoldos (Majczán), Németh B. (Buti), Berning. Edző: Simon Miklós

Gólszerzők: Szalai M., Takács Á., Szalai R.

Kiállítva: Lakosi (8., Körmendi Fc-Vasi Sekolo Kft.).

Már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést a házigazda. A Vép már a 8. percben tizenegyeshez jutott, amit értékesített is, a Körmend pedig emberhátrányban folytatta a meccset. A vendégek kapusa mindent megtett, hogy szoros és nyílt maradjon a találkozó, ám a második félidőben ez is kevésnek bizonyult, és az újabb vépi gólok már végleg eldöntötték a három pont sorsát.