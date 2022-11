Mindkét vasi kosárcsapatunk szerdán Délnyugat-Európa felé vette az irányt és sajnos egyik sem tért haza sikerélménnyel. A hazai porondon bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely sokáig szorongatta a Bajnokok Ligája hétközi fordulójában a spanyol Murciát, ám végül vállalható vereséget kellett elkönyvelnie (81-74). Perl Zoltánék már hozzászokhattak az előző években a szerda-szombat ritmushoz, így sok idejük ezúttal sem volt pihenni a soron következő OSE elleni bajnoki előtt. Ennek ellenére a mérkőzés toronymagas esélyes egyértelműen a négyszeres bajnok szombathelyi alakulat. Az oroszlányiak utoljára még újonc évükben kapták el a Falcot nem kis meglepetésre, igaz, azt a bravúrt hazai pályán érték el (87-84). Azóta azonban Oroszlányban és Szombathelyen sem termett babér a OSÉ-nak. Nem lehet elmenni szó nélkül a vendégek utóbbi hetekben mutatott teljesítménye mellett, ami kellő óvatosságra intheti a Falcot. Simon Petrov együttese kiváló formába lendült, hiszen október végén a Nyíregyháza elleni 15 pontos sikerrel indították győzelmi szériájukat (81-66), aztán következett a DEAC idegenben (79-80), majd az ennél is nagyobb meglepetést a Szolnok ellen szolgáltatta az OSE, hiszen Oroszlányban két ponttal csúszott el az Olaj (86-84).

Az Egis Körmend hatalmasat küzdött szerdán Lisszabonban legutóbbi Európa Kupa-mérkőzésén, és a 89-84-re elveszített öszecsapást követően lehet hiányérzet a Rába-parti együttesnek. Ferenczék a harmadik negyedben nagyot játszottak, de a 14 pontos előnyük sajnos nem tartott ki a meccs végéig. Mindent egybevéve ismét lépett egyet előre a Körmend, amelynek ráadásul nélkülöznie kellett a Kaposvár elleni meccs legjobbját, Cakarunt, valamint Durázit is. A vasi piros-feketék leendő ellenfele jelenleg nyeretlenül kullog a bajnoki tabella legvégén. A Nyíregyháza legutóbbi 78-86-ra kapott ki a Szeged elleni – a sok videózás és személyi hiba miatt 125 percen át tartó – mérkőzésen. A találkozó után Pethő Ákos vezetőedző értékelése során kitért arra is, hogy a jövőt illetően le kell ülnie a vezetőséggel, mert változtatás kell 0-8-nál. Amennyiben ez a változtatás az ő személyével kapcsolatos, vállalja a felelősséget. A klub úgy ítélte meg, hogy elkerülhetetlen az edzőcsere, így a Körmend ellen már Szollár Gergő és Alberto Ona dirigálja a csapatot.