A Falco egy győzelemmel, két vereséggel várja a BL-meccset. Azt az egy győzelmét éppen a Murcia ellen gyűjtötte be: októberben hazai pályán 104-94-re verte soros ellenfelét. A csoport egyik favoritjának tartott Murcia is hazai pályán eredményesebb, ugyanis mindkét győzelmét (Bursa 75-72, Strasbourg 80-78) saját közönsége előtt aratta. A Falco egyébként a spanyolországi mérkőzéssel letudja idegenbeli kötelezettségeit, a folytatásban még két hazai csoportmeccs vár rá. Érdekesség, hogy a csoportban eddig minden csapat megnyerte a hazai meccsét, vagyis egy idegenbeli győzelemmel nagyot lehet lépni a továbbjutás felé. A Falco már kedden elutazott Spanyolországba, délután pedig a szakmai stáb már edzést is vezényelt a csapatnak. És a mérkőzés napján is be van tervezve egy átmozgató edzés.

A Murcia elleni győzelem alkalmával Brown (18/9), Keller (16/6), Perl (29), Pot (14) és Barac (14/3) is kitett magáért. Kérdés, hogy idegenben is tudnak-e ilyen ihletett formában kosarazni a Falcósok?

-Egy minőségi csapat az ellenfelünk, amely a bombaerős spanyol bajnokságban edződik hétről hétre - fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. - Riválisunknak kulcsfontosságú, hogy megnyerje utolsó hazai meccsét, és vélhetően visszavágásra készül a szombathelyi vereség után. Fizikális, sok párharccal tarkított, gyors kosárlabdára számítok. De nem csak erőben kell felvennünk a versenyt a Murciával, hanem fejben is a topon kell lennünk. Használnunk kell az okos faultokat, 40 perces koncentrációra lesz szükségünk. Ellenfelünk kiváló gárda, de mi is jó csapat vagyunk - ha az első perctől odafigyelünk, ha tudásunk legjavát adjuk, ha szoros végjátékra kényszerítjük a Murciát, akkor bármi megtörténhet. Sérültünk, hiányzónk nincs - bizakodva várom a meccset!