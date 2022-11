Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő II.–PTE PEAC Kalo-Méh II. 6:8. Celldömölk, Opál-csarnok, férfi NB I.-es asztalitenisz-mérkőzés.

Párosok: Baranyai, Iván B.–Mihalovity, Faragó 3:2, Kárpáti, Fehér B.–Orosz, Gálosi 3:2 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Baranyai–Mihalovity 3:1, Iván B.–Faragó 3:1, Fehér B.-Gálosi 1:3, Kárpáti-Orosz 1:3 (4-2). 2. forduló: Baranyai-Faragó 2:3, Iván B.-Gálosi 0:3, Fehér B.–Orosz 3:1, Kárpáti–Mihalovity 0:3 (5-5). 3. forduló: Baranyai-Gálos 0:3, Iván B.–Orosz 0:3, Fehér B.–Mihalovity 0:3, Kárpáti–Faragó 3:2 (6-8).

A hazaiaknál deréksérülés miatt hiányzott az elsőszámú játékos, Kriston Dániel. A fiatal csapattal felálló celldömölkiek jól indították a meccset, mindkét párost – döntő szettben – megnyerték, így 2-0-ra vezettek. Az első egyéni fordulóban Baranyai Domonkos és Iván Bertold is győzött, már 4-0-ra mentek a vasiak, aztán viszont Fehér Balázs és Kárpáti Ágoston is elveszítette a meccsét (4-2). A második körben Baranyainak ugyan volt esélye a győzelemre, de döntő szettes mérkőzést bukott el – a celldömölkiek közül egyedül Fehér tudott nyerni – így a forduló végén 5-5 volt az állás. Az utolsó körben Baranyai, Iván és Fehér is kikapott, ordítottak a vendégek, 5-8 volt ekkor már az eredmény. Kárpáti ugyan behúzta az utolsó meccset, ám ez már csak szépségtapasz volt.

A celldömölkieknél ezúttal nem akadt kiemelkedő teljesítmény. Győzött: Baranyai 1, Fehér B. 1, Kárpáti 1, Iván B. 1, Baranyai–Iván B., Kárpáti–Fehér B., illetve Gálosi 3, Mihalovity 2, Orosz 2, Faragó 1.