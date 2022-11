Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő I.–PTE PEAC-Kaló Méh I. 8-4. Celldömölk, Opál-csarnok, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés.

Párosok. Jakab, Fazekas–Pető, Demeter 1:3, Shetty, Huzsvár–Gerold, Szántosi 2:3 (0-2). Egyéni, 1. forduló: Jakab-Gerold 3:1, Fazekas-Szántosi 3:1, Shetty-Pető 0:3, Huzsvár-Demeter 1:3 (2-4). 2. forduló: Jakab-Szántosi 3:1, Fazekas-Pető 3:2, Shetty-Demeter 3:1, Huzsvár-Gerold 3:2 (6-4). 3. forduló: Jakab-Pető 3:0, Fazekas-Demeter 3:1 (8-4).

Pikáns összecsapást rendeztek az Opál-csarnokban, a tavalyi bajnokságban a „pályán”, azaz az asztalitenisz-asztal mellett bajnoki címet szerzett Celldömölk a fehér asztalnál aranyérmes Pécset fogadta. Mint ismert, a legutóbbi kiírásban hiába nyert bajnoki címet a Klampár Tibor vezette Celldömölk, légiósuk, az iráni Amir az engedélyezettnél több bajnokságban is szerepelt, a Pécs pedig sikeresen óvott, emiatt mecsekaljai csapaté lett az első hely.

A mostani mérkőzésen mutatkozott be a celldömölkiek indiai válogatott légiósa, Sanil Shetty. Rosszul kezdődött a mérkőzés a celliek számára, mindkét párost elveszítették (0-2). Az első egyéni fordulóban Shetty és Huzsvár Erik kikapott, Jakab János és Fazekas Péter pedig megnyerte a kötelező meccsét, de a pécsiek így is 4-2-re vezettek. A második körben Fazekas fontos mérkőzést nyert Pető ellen, majd 4-4-nél Shetty is megnyerte a meccsét. Jakab megverte Szántosit, Huzsvár pedig kulcsfontosságú összecsapást nyert meg Gerold ellen (6-4). A harmadik körben aztán Jakab megverte Petőt, az i-re pedig Fazekas tette fel a pontot a Demeter elleni győzelemmel: 8-4.

A celldömölkiek igazi csapatjátékot nyújtva szép és fontos győzelmet arattak. Győzött: Fazekas 3, Jakab 3, Shetty 1, Huzsvár 1, illetve Pető 1, Demeter 1, Pető-Demeter, Gerold-Szántosi.