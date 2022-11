Erőltetett menetben van a Falco, egymást érik a hazai és a nemzetközi meccsek – de összességében jól teljesít a címvédő, listavezető szombathelyi gárda. A bajnokságban például a legutóbbi hat mérkőzését megnyerte, általában imponáló magabiztossággal. A Paks ezt nem mondhatja el magáról, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is hektikus szezont fut, négy vereséget, négy győzelmet számlál – de a legutóbbi játéknapon 74-69-re győzött Kecskeméten. Az ASE képes bravúrokra (legyőzte például az Albát), de váratlan vereségekre is. Papíron természetesen a Falco az összecsapás esélyese, de a papírformát a pályán érvényesíteni is kell!

– A Paks jó csapat, tele rutinos játékosokkal, vagyis veszélyes ellenfél – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Kellemetlen stílusban kosarazik. Szereti a támadásait gyorsan befejezni, felállt védelem ellen pedig van több játékosa, akik egy az egyben jól bontja a védelmet – illetve távolról sem veszélytelen. A lényeg az, hogy csapatként, szervezetten játsszunk. Legfőképpen koncentrált védekezést várok el a csapatomtól. Rendben vagyunk, teljes a keretünk. Nehéz összecsapás vár ránk, de természetesen a győzelemért lépünk pályára!

Két Falco-mérkőzés időpontja is megváltozott – hívja fel a figyelmet a klub honlapja. Szombaton a ZTE elleni hazai bajnokit az M4+ tűzte műsorára, így az eredetileg 18 órára kiírt mérkőzés 17 órakor kezdődik. A szezon első vasi rangadóját is közvetíti az M4+, így a december 17-én szombaton esedékes Körmend–Falcod derbi nem 18 órakor, hanem 19.15-kor kezdődik.