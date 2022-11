PTE-PEAC–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (24, 23, 21). Pécs, 20 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Kósa D., Szalai P.

SZoESE: Nagy M., Egyed-Halmosi, Kóbor, Lajos, Kiss L., Horváth K. Csere: Fülöp, Tauker. Edző: Bodzer Attila.

A győzelem volt a cél, és egy tisztes helytállás lett a vége. A meccs napjára Bodzer Attila több játékosa is beteget jelentett, így heten tudtank elutazni Pécsre. A SZoESE-lányok az első szettben magabiztos játékkal rukkoltak elő, sajnos a végjátékban – bírók segítségével – a hazai csapat behúzta az első szettet. A második játszmában újra a szombathelyi lányok irányítottak, lendületük a szett derekáig tartott, ekkor feladójuk, Nagy Mercédesz megsérült és ez megpecsételte a csapat további sorsát. A harmadik szettre összekapták magukat Bodzer Attila tanítványai, és újból lelkesen, örömmel röplabdáztak. Ennek meg is lett az eredménye, mert a szett közepéig végig vezettek és irányították a meccset, azonban sánc hiányában és a nyitásfogadásokban vétett hibák miatt elvesztették ezt a szettet is, így a PEAC nyert.

Szombathelyi Egyetemi SE–PTE-PEAC 1:3 (-23, 18, -23, -19). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 30 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Surányi Sz., Kiss N.

SZoESE: Barbalics, Szabó G., Konetsny, Deres, Kudron, Horváth Á. Csere: Lang, Biró, Kovács B., Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Ismét minitornának adott otthont az Egyetemi Sporcsarnok, ahol több mérkőzést is megrendeztek, így a SZoESE újfent két meccset játszott pár óra leforgása alatt. Az egyetemi férfi alakulat határozott fejlődést mutatva alaposan megszorongatta a pécsieket, akikkel szemben a második negyedet meg is tudták nyerni Szabó Gáborék, akik nem sokkal ezután az Eszterházy csapatával is megütköztek.

Eszterházy SC–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (18, 13, 26). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 40 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Surányi Sz., Kiss N.

SZoESE: Barbalics, Szabó G., Konetsny, Deres, Kudron, Horváth Á. Csere: Szele, Lang, Deres, Magyar, Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Az Eszterházy már rágósabb falatnak bizonyult a PEAC-nál, igaz, a SZoESE második találkozójára fogytán volt már az energia is. Az első két szette viszonylag simán nyerte a vendég alakulat, az utolsó játszma azonban váratlanul rendkívül szorosra sikerült, ám ezúttal nem sikerült szettet rabolnia Szabó Gábor együttesének.