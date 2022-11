A Haladás az első fordulóban hazai pályán meglepetésre "csak" 4-4-re végzett a Kecskeméttel - a szombathelyiek tehát bizonyítási vággyal léptek pályára. A hazaiaktól a gólerős Pál Patrik és a minőségi légiós, Stojan Milovac is hiányzott. Míg a vasiak továbbra sem számíthattak Dávid Richárd játékára. Egyébként két 23 pontos csapat meccselt egymással - volt tehát tétje a találkozónak.

SG Kecskemét Futsal - Haladás VSE 1-3 (1-1). Kecskemét, NB I.-es futsamérkőzés, vezette: Borbás, Tamási (Bereczki).

Kecskemét: Rigó - Bencsik, Ristic, Mánya, Hadnagy. Csere: Nyerges (kapus), Bíró, Kajtár, Öreglaki, Sánta, Szabó. Edző: Soltész Levente.

HVSE: Alasztics - Kovács M., Hajmási, Dróth, Cassemiro. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Luiggi, Knizs, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Vas, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Hadnagy (7.), ill. Vas 2 (13., 27.), Luiggi (28.).

Nagy lendülettel kezdett a Haladás, de a Kecskemét nem ijedt meg, szervezetten védekezett, próbált kontrázni. A percek múlásával azért mezőnyfölényt harcolt ki a szombathelyi gárda, de a hazai reteszt nem tudta feltörni. Ám hiába volt többet a labda a vasiaknál, hiába támadtak többet, a hazaiak szerezték meg a vezetést: egy jobbról erősen belőtt labdát húzott be a kapunak háttal állva, sarokkal, szép mozdulattal a hálóba a balról érkező Hadnagy (1-0). A HVSE nem roppant meg, rohamozott tovább, letámadott - míg a keményen védekező a Kecskemét veszélyes kontrákat vezetett. Végül Vas Ádám egyenlített a Haladásnak, egy szabadrúgásból legurított labdát suhintott a lábak között-alatt messziről a kapuba (1-1) - érett a szombathelyi gól, nem hatott meglepetésként. Nyomott tovább a HVSE, de Rigó kapus nagyszerű formában védett, valamint több önfeláldozó bevetődés, mentés is akadt hazai oldalon. Igaz, kellett védenie azért Alaszticsnak is. Lüketető, tempós meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Haladás-helyzetekkel kezdődött a második félidő is - egyik csapat sem változtatott a taktikáján. Peregtek a percek, de a szombathelyi nyomás csak nem kart góllá érni. Aztán Dróth fordult le védőjéről - sokadszorra -, a löketét védte Rigó, de a kipattanót Vas kapásból rúgta a kapuba (1-2). Majd szűk egy perc elteltével Luiggi váltott gólra eléggé kiszorított helyzetből egy szabadrúgásvariációt - a gólpasszt Vas jegyezte (1-3). És a folytatásban sem vett vissza a tempóból a bajnokcsapat. A Kecskemét viszont nem tudott újítani, nem javult fel a támadójátéka. Jól futballozott a Haladás, sokszor került helyzetbe, de ügyelt a védekezésre is. Már csupán négy perc volt hátra, amikor mánya távoli bombája után a jobb kapufa segítette ki Alaszticsot. Rögtön e lehetőség után vészkapus játékra váltott a házigazda. Azonban kivédekezte a Haladása a hajrát, és megérdemelt győzelmet aratott - így fontos három pontot gyűjtött be.