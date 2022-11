A Haladás remek formában, zsinórban öt győztesen megvívott bajnokival a háta mögött futott neki a mérkőzésnek – de a sérült Dávid Richárd nélkül.

Haladás VSE–DEAC 1-1 (0-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Tóth-Tolnay (Ibriksz).

HVSE: Alasztics – Szalmás, Luiggi, Hajmási, Dróth. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Knizs, Nagy K., Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

DEAC: Krajcsi – Arango, Thiago, Rácz, Tóth A. Csere: Tóth B. (kapus), Vass O., Nagy B., Harmati, Szatmári, Harcsa. Edző: Elek Gergő.

Gólszerzők: Kovács M. (26.), ill. Thiago (10.).

Kiállítva: Sipos (30.).

Nagy iramban kezdték a rangadót a csapatok, mindkét kapu előtt adódott helyzet – nem állt be védekezni a tavalyi bajnoki harmadik, kupaezüstös debreceni gárda. Sőt brazil gólgyárosa, Thiago révén a vezetést is megszerezte. Próbált ritmust váltani a házigazda, át is vette a játék irányítását, és komoly labdabirtoklási fölényt alakított ki. De jól, szervezetten védekezett a DEAC, és Krajcsi kapus is nagy napot fogott ki – Vass Ottó távoli löketénél a kapufa segítette ki a szombathelyieket.

Fordulás után is hajtott a gólért gőzerővel a Haladás. az erőfeszítéseket pedig ezúttal siker koronázta: Kovács Máté egyenlített egy szemfüles találattal. A folytatásban sem lassított a HVSE, sok helyzetet dolgozott ki, igaz a DEAC kontráiban is volt veszély. Feszült volt a meccs, kemény párharcokat láthatott a közönség. A 31. percben Sipos kapott piros lapot, de a Haladás kivédekezte a két perces emberhátrányt. Szűk hat perccel a vége előtt a házigazda begyűjtötte ötödik szabálytalanságát, így közel került a kisbüntetőhöz a DEAC. A hajrát vészkapussal rohamozta végig a Haladás, de nem tudott kapuba találni. A helyzetek száma, a játék képe alapján a Haladás talán közelebb állt a győzelemhez, de megküzdött az egy pontért, rászolgált a döntetlenre a nagyot küzdő DEAC.

Calvo Rodriguez Juan Ramon: - A DEAC a bajnokság egyik legerősebb csapata, ezt az elmúlt időszakban elért eredményei is bizonytíják. Kicsit hasonlított ez a mérkőzés ahhoz, mint amit az első fordulóban játszottunk a Kecskemét ellen, akkor is rengeteg helyzetet dolgozunk ki, akárcsak most, de ismét gyenge helyzetkihasználással rukkoltunk elő, ismét ikszeltünk. A döntetlen ellenére sok jó dolgot láttam a fiúktól - dolgozunk tovább, megpróbáljuk kijavítani a hibáinkat.

A Haladás pénteken (19.30) az újonc Rubeola vendégeként folytatja a bajnokságot.