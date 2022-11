Szünet után nagy fölénybe került a magyar együttes, jöttek is a helyzetek – és a gól. A 70. percben Csiki tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, majd hét méterről kiszorított szögből a jobb sarokba lőtt (3-0). A hajrában a magyarok mellett már az üzbégek is vezettek néhány veszélyes támadást, de az eredmény már nem változott.

– Nagyon jól kezdtük a találkozót, az első félidőben kifejezetten agresszívan, gyorsan, frissen futballoztunk, szoros emberfogást alkalmaztunk. – mondta Margret Kratz, a magyar válogatott német szövetségi kapitánya. – Ez volt a terv, hogy támadó futballt fogunk játszani és ez sikerült. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Mérkőzés közben hat helyen változtattam a csapaton, sok játékost, idősebbeket és fiatalokat is láthattam éles helyzetben. Nagyot harcoltak a lányok, jól játszottak.

A két válogatott kedden 18 órakor a Haladás Sportkomplexumban ismét összecsap egymással.