A 9. helyen álló Haladás nincs túl jó passzban, utolsó három mérkőzéséből egyet sem nyert meg, két döntetlen után – még a válogatott meccsek miatti szünet előtt – kikapott Mosonmagyaróváron. Mivel a vasiaknak a vasárnapi lesz az idei utolsó hazai mérkőzésük, ezért győzelemmel szeretnének búcsúzni közönségüktől. Ráadásul az utolsó két körben Csákvárra és Diósgyőrre látogatnak – egyik sem lesz kéjutazás. Mindenesetre az utolsó három bajnokin kapott négy gólt még nem is sok, viszont a rúgott három már inkább az.

A HR-Rent Kozármisleny – a Haladáshoz hasonlóan – túl van egy edzőváltáson,szeptember elején Tóth Lászlót Szekeres Zoltán váltotta a kispadon. Érdekesség, hogy az előző bajnokságban – akkor még az NB III.-ban – a korábbi szombathelyi tréner, Aczél Zoltán irányította a mislenyi gárdát. A baranyai együttes nem szerepel fényesen a bajnokságban, 17 bajnokijából tízet elveszített, négyet megnyert, háromszor döntetlent játszott. Utoljára október 9-én győztek a kék-fehérek, akkor Budafokon nyertek 3-0-ra. Az kétszer döntetlent játszottak és négyszer kikaptak. Legutóbb odahaza 1-1-re végeztek az ETO FC Győrrel. A Kozármisleny legismertebb játékosa a korábban az FTC-ben is futballozó Bartha László – a 35 éves játékos a mislenyiek házi gólkirálya négy találattal. De nem kell bemutatni az anno Szombathelyen is játszó középpályást, Kulcsár Kornélt sem. Érdekesség, hogy a Kozármisleny négy győzelméből kettőt is vendégként aratott.

A női labdarúgó NB I.-ben a Haladás-Viktória az őszi szezonzárón szombaton 12 órakor a Kelen SC vendége lesz. Az újonc Kelen a vártnál jobban szerepel a bajnokságban, négy győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel, 13 ponttal a 6. helyen áll, egy ponttal megelőzi a 8. Haladás-Viktóriát. A két csapat az első fordulóban már összecsapott egymással, akkor a vasiak a Haladás Sportkomplexumban 2-0-ra nyertek. A fővárosiak azóta felvették az NB I. ritmusát, az utolsó két meccsüket például megnyerték: odahaza 1-0-re legyőzték a Szegedet, majd 4-0-ra diadalmaskodtak Újpesten. Kun István vezetőedző főleg a fiatalokra épít, leszámítva persze a rutinos Fogl Katalint. A fővárosiak legeredményesebb játékosa négy találattal Bernhardt Barbara. A Haladás-Viktória a fájó szekszárdi vereség után múlt héten jó játékkal 4-0-ra verte a Mol Fehérvárt. Amennyiben a vasiak ismét nyernek, megelőzik a Kelent és legalább a 7. helyen telelhetnek.

– Az utolsó fordulóban semmi más nem számít, csak, hogy megnyerjük a mérkőzést és megelőzzük ellenfelünket a tabellán – mondta Markó Edina, a Haladás-Viktória vezetőedzője. – Habár szerettünk volna legalább az ötödik helyen telelni, ez már nem sikerülhet, de a hatodikra még odaérhetünk. Szerencsére a lányokon nem érzem a korábbi görcsösséget és hiszem, hogy ez eredménnyel is párosul.