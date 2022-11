Esélyeshez méltóan indította a meccset a Körmend, amely a nyírségiek gyenge védekezését és erőtlen támadásait kihasználva négy perc elteltével kilenc ponttal lépett el (11-2). Az időkérés sem sokat segített a vendégeken, akik egyre nagyobb hátrányba kerültek. Moore, Chambers, majd Kiss Mátyás is hintett 1-1 hármast, így már 22-3-ra távolodtak Ferenczék. Mintha nem is egyazon bajnokságban szerepelt volna a két csapat. Herczeg Kristóf úgy ültette be a hintába Dickersont, hogy még talán most is keresi a labdát, majd Mitchellhez passzolt, aki harmadik tripláját is elsüllyesztette (35-12) – ez volt az első negyed záróakkordja. 13 percnyi játékidőt követően még nem szerzett triplát a Nyíregyháza, míg a Rába-partiak 12 kísérletből nyolcszor betaláltak – nem meglepő módon már a 30-at súrolta a differencia (47-18). A dobószázalék aránya 70-31 volt a Körmend javára. Ferencz újabb távolijával pedig már több mint 30 ponttal előzte a házigazda a nyírségieket (54-22). Az első félidő után erősen úgy tűnt, eldőlt a találkozó (57-24).

Térfélcserét követően Kass közelijével a 27. percben benézett 30 alá a Nyíregyháza (67-39). Henderson továbblopta a távot, ám a negyed végére ismét 30 fölé kúszott a különbség (75-44). A 33. percben Perry megszerezte a nyírségiek első hármasát, majd Dickerson és Williams pontjaival egy 10-0-ás szériát futott az ellenfél (82-58). A végére ugyan kozmetikáztak az eredményen a vendégek, de a vasiak győzelmét ez már nem veszélyeztette.

A másik vasárnapi találkozón a KTE hazai pályán 69-74-re kikapott a Pakstól.