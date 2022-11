Sporting CP–Egis Körmend 89-84 (15-17, 21-21, 22-30, 31-16)

Lisszabon, kosárlabda Európa Kupa-mérkőzés, vezette: F. Arana (spanyol), A. Bongiorni (olasz), J. K. Dominique (gibraltári).

Sporting: LoVett 14/3, Fenner 21/6, Ventura 9/3, Fernandes 8, Armwood 7. Csere: Williams 12/3, Loncovic 6, R. Monteiro 6, A. Monteiro 6/3. Edző: Pedro Nuno Dos Santos Margarido Monteiro.

Körmend: Chambers 18/9, Mitchell 18/3, Ferencz 3, Moore 19/15, Omenaka 9. Csere: Balogh M. 2, Doktor 3/3, Takács K. 2, Parrish 9/3, Herczeg 1, Kiss M. –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 6-0. 5. perc: 11-9. 10. perc: 15-17. 13. perc: 19-19. 17. perc: 28-34. 20. perc: 36-38. 22. perc: 38-45. 25. perc: 42-56. 30. perc: 58-68. 34. perc: 69-74. 39. perc: 87-83.

Kipontozódott: Balogh M. (33. perc), Fernandes (37. p.).

A hétvégi kaposvári meccs legjobbja, Cakarun és Durázi sem tartott a Körmenddel Lisszabonba, ahol nagy lendülettel kezdett a Sporting és 6-0ás előnybe került. Nem mentek a bejátszások vendég oldalon, nehezen lehetett megbontani a portugálok védekezését. Aztán mintegy varázsütésre, felébredt a Rába-parti alakulat, megrázta magát és Konsztantinidesz mester csapata Mitchell, Balogh és Chambers pontjaival eltüntette hátrányát (6-6). Fenner triplájával igyekezett előnyben maradni a Sporting, majd Ventura is behúzott egy duplát, ezzel ismét öt volt közte (11-6). Chambers hármasával tartotta a lépést a magyar együttes. A negyed utolsó percéig folyamatosan 3-4 ponttal a Lisszabon járt előrébb, ekkor azonban Doktor keze a triplavonal mögül sült el, ezzel először vette át a vezetést a Körmend (15-17).

Williams a folytatásban hamar visszavehette volna a Sportingnak az előnyt, azonban 2+1-es akciójában a büntetőt elhibázta, így csak az egyenlítés jött össze. Ami nem sikerült Williamsnek, Fernandesnek már igen, duplájával fordított a Lisszabon (21-19). Nem játszott se szépen, se jól a Körmend, de a küzdés maximálisan megvolt. Noha 26-21-re ismét sikerült kissé ellépnie a luzitán gárdának, a vasiak erre egy 10-0-ás szériával feleltek (26-31), mire Monteiro mester rögtön időt kért. A fejmosás eredményre vezetett, Fenner és Williams pontjaival egalizált a házigazda, ám továbbra is Ferenczék voltak az üldözöttek, mivel lényegesen koncentráltabbá vált a Körmend védekezése. Az utolsó perceket is a magyar alakulat uralta, így 36-38-ra a piros-feketék nyerték az első félidőt.

Szünet után a vasiak jöttek ki frissebben és rögtön egy 6-0-ával indították a harmadik negyedet (36-44) – Moore és Mitchell keze is távolról sült el. A Rába-parti együttes a következő percekben sem lassított, sőt! Egyre több hibára kényszerítették a Sportingot, amely betörésekkel, és becenterezésekkel sem próbálkozott, inkább középtávoli-távoli dobásokkal próbálkoztak, hiába. Ezzel szemben a túloldalon minden klappolt. Ferencz igazi vezére volt csapatának, amely valóban csapatként funkcionált. A 24. percben kialakult a 10 pontos különbség, majd nem sokkalt Chambers sikeres büntetőivel már 14-et számolt a Körmend a Lisszabonra (42-56). Ahogyan ilyenkor lenni szokott, ismét kicsit kiesett a ritmusból a Konsztantinidesz-legénység és visszajött a meccsbe a házigazda. A Monteiro-fiúk nyolc pontra zárkóztak (55-63), de Chambers és Omenaka vezérletével próbálta kétszámjegyű távolságban tartani az MTE a portugálokat. Ez sikerült is, 58-68-ról következhetett az utolsó etap.

Parrish triplája indította a záró negyedet, megnyugtató volt ismét a vendégek előnye. A következő percek viszont a Lisszabonról szóltak: egy 6-0-ás sorozattal faragott a differencián a hazai csapat, ezzel ismét lőtávolon belülre került a Körmend (64-71). A 34. percben LoVett duplájával még közelebb férkőzött a Sporting, majd Doktor elveszített labdájával Armwood robogott üresen a palánk felé és zsákolásával már csak egyetlen pont volt a felek között (73-74). Mintha elfogyott volna az Egis Körmend a végjátékra. Fenner triplakísérletébe Mitchell zavart bele, háromszor jöhetett a büntetővonal mögül a Lisszabon.

Fenner mindháromszor betalált, -14-ről fordított a Sporting (76-75). Akárcsak az első meccsen, most is remek színészi alakítással rukkolt elő Williams, ám a bírók nem voltak elragadtatva tőle. Kicsivel több, mint kettő perc volt vissza a meccsből, amikor 81-81 után a luzitánok jutottak lélektani fölénybe. 87-83-nál egy támadáson belül előbb Chambers, majd Omenaka is hibázott, ami döntőnek bizonyult. Végül öt ponttal, 89-84-re maradt alul az Egis Körmend Portugáliában.