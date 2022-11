Bosznia-Hercegovina–Magyarország 83-78 (23-18, 29-20, 10-26, 21-14). Szarajevó, Mirza Delibašić Sportcsarnok, 4500 néző, kosárlabda világbajnoki selejtező-mérkőzés, vezette: M. Proc (lengyel), O. Lucis (lett), C. Straube (német).

Bosznia-Hercegovina: Gegic 14/3, Lazic 16/3, Vrabac 11/3, H. Delalic 3, Kamenjas 20/3. Csere: Campara 9/3, Penava 8/3, Sejfic 2. Szövetségi kapitány: Adis Bećiragić.

Magyarország: Váradi 8, Benke 9/6, Vojvoda 13/3, Filipovity 17/12, Hopkins 3. Csere: Keller 7, Perl 15, Somogyi –, Golomán 6/3, Kiss –. Szövetségi kapitány: Ivkovics Sztojan.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10-8. 8. perc: 16-12. 11. perc: 26-20. 17. perc: 44-34. 20. perc: 52-38. 23. perc: 57-40. 28. perc: 59-55. 30. perc: 62-64. 34. perc: 70-67. 36. perc: 75-68. 39. perc: 79-76.

Kipontozódott: –.

A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozat 32 együttessel rajtolt. Júliusban minden négyesből az első három gárda jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába, melynek a hátralévő négy meccsére novemberben és februárban kerül sor. A második szakasz 24 együttese négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal hozták a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.

Csoportja negyedik helyéért futott a magyar kosárlabda-válogatott, amelynek győznie kellett, hogy életben tartsa a világbajnokságra való kijutási reményeit. Amennyiben a negyedik pozíció összejön, úgy sporttörténelmet ír az Ivkovics-gárda, hiszen a férfiak még nem jutottak ki vb-re. Több kulcsjátékosukra sem számíthattak a bosnyákok – Miralem Halilovic, Emir Sulejmanovic, Jusuf Nurkic, Edin Atic, Dzanan Musa és John Roberson sem volt egészséges. A mieinknél is többen hiányoztak, Hanga Ádám, Eilingsfeld János és Allen Rosco mellett a körmendiek ikonja, Ferencz Csaba is kimaradt ezúttal a keretből.

Filipovity triplájával indult a találkozó, majd a második percben már a házigazda bosnyákok vezettek (4-3). 10-10-nél kissé befagyott az eredmény, mindkét oldalon többször bakiztak a csapatok, majd Golomán kosarával ismét a magyarok vették kezükbe az irányítást (10-12). A bosnyákok büntetőkkel egyenlítettek, majd fordították meg ismét a játék menetét. A negyed utolsó perceiben nagyon magára talált a bosnyák együttes és a mérkőzés során először tett szert hatpontos előnyre (18-12). A lehető legjobbkor talált be Filipovity távolról, csakhogy a hármasra szintén hármassal felelt a házigazda Gegic triplájával. Filipovity újabb trojkájával igyekezett zárkózni válogatottunk, ám az etap utolsó pontjait nem ő, hanem Lazic szerezte egy duplával. Amiben szemmel láthatóan jobb volt Bosznia-Hercegovina, az a lepattanók aránya, amely a negyed végén 11-7 volt.

A folytatásban egyre csak hízott a házigazda előnye, Ivkovics Sztojannak időt kellett kérnie a 12. percben, mert már kilenc ponttal járt előrébb a bosnyák együttes (31-22). A játékrész derekán már kétszámjegyűvé változott az eredmény (39-28). A hazaiak agresszív faulthatáros védekezésével képtelen volt mit kezdeni a magyar együttes, amely egyre többet hibázott. A hat eladott vendég labda és az azokból szerzett könnyű kosarak nagyon nehéz helyzetbe hozták Ivkovicsékat, akikkel szemben mindössze egyetlen egyszer vesztettek játékszert a bosnyákok. Egyre beszédesebb volt a lepattanó arány is, amely a félidő végén 20-13 volt a házigazda javára. Mindezen statisztikák alapján nem csoda, hogy a balkániak 20 percnyi játékidőt követően 14 ponttal vezettek (52-38).

Jót tett a szünet a mieinknek, noha a harmadik negyed elején továbbra is erősen pofozta a bosnyák alakulat a magyart. Vrabac triplájával már 17 ponttal is ment a házigazda (57-40), ám innentől kezdve végre Váradiék percei következtek. Nemzeti csapatunk feljavult védekezésének köszönhetően kilenc pontot faragott hátrányából és ezzel visszajött a meccsbe (59-51), majd Golománnak egy hármast is sikerült elsüllyeszteni, ráadásul faulttal együtt. A büntető is a helyére került, így már 59-55 volt az állás. Acélosabbá, agresszívebbé vált Váradiék játéka, ami kifizetődőnek bizonyult, miközben a bosnyákok teljesítménye alaposan visszaesett. 20 másodperccel a negyed zárása előtt Vojvoda duplájával összejött az egyenlítés, majd Perl az utolsó pillanatokban forrázta le igazán a hazaiakat, hiszen kosarával már 62-64 volt ide. Ki hitte volna ezt -17-nél?

Hiába a több hazai gólpassz, kevés labdavesztés és pazar lepattanózás, a végjáték szűk kétpontos vendég előnyről kezdődhetett. Sokáig azonban nem tartott a magyar öröm, mert hamar egalizált és újból átvette a vezetést a balkáni csapat (68-66). A támadások megint döcögőssé váltak vendég oldalon, amihez még újabb eladott labdák párosultak, így 75-68-ra nyúlt el Bećiragić gárdája a 36. percben. Az Ivkovics-alakulat hősiesen küzdve sokadjára feszült neki hátránya ledolgozásának és a 39. percben Benke triplájával már csak hárommal ment a hazai együttes (79-76). Gegic duplája faulttal együtt beszédült, ám hiába hagyta ki büntetőjét, kétszer is sikeresen szedett támadó lepattanót Bosznia és Kamenjas kosarával eldőlt a találkozó (83-76). A fantasztikus feltámadás ezúttal nem hozta meg a remélt sikert, így a bosnyákok tettek egy nagy lépést a vb felé 83-78-as győzelmükkel.

Folytatás november 14-én, hétfőn, a szombathelyi Arena Savariában, ahol 18 órától Csehországot fogadják Perlék.

A K csoport további eredményei: Csehország–Montenegró 56-65, Litvánia–Franciaország 65-90.

A K csoport állása: 1. Franciaország, 2. Litvánia, 3. Montenegró, 4. Bosznia-Hercegovina, 5. Magyarország, 6. Csehország.