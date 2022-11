Neptun VSC–AVUS 10-11 (2-4, 4-1, 1-1, 3-5). Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Fodor, Vogel.

AVUS: Antoni – Hajmási, Csaba 3, Szőke 1, Sági 2, Juhász S., Maciejewski 3. Csere: Mercs, Makarenko, Berényi, Szabó B. 1, Juhász S., Kovács K. 1. Edző: Zoufal Norbert.

Rosszul kezdték, de jól folytatták a meccset a vasiak. A Neptun gyorsan vezetést szerzett, ám az AVUS előbb Szőke révén egyenlített, majd Csaba három gólt dobott. Az első negyed után 4-1-re vezettek az aligátorok. A második negyedben viszont ellentétesen alakult a mérkőzés, a hazaiak 4-3-ra feljöttek, sőt a vezetést is átvették az indiszponáltan, sok hibával pólózó szombathelyiek ellen (6-5). A harmadik negyedben Sági ugyan egyenlített, de a hazaiaknak erre is volt válaszuk (7-6). Az utolsó negyed is izgalmasan alakult, nem egészen két perccel a vége előtt Sági találatával átvette a vezetést (9-10) az AVUS, majd Kovács Kevin emberelőnyből betalált (9-11). A hazaiak büntetőből még egy gólra faragták hátrányukat, de a hátralévő 50 másodpercben már nem változott az eredmény.

A vasiak ezen a mérkőzésen gyengén játszottak, de nagyot küzdöttek, így három ponttal gazdagodtak.