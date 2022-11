Ötödik győzelmüket begyűjtve a bajnoki tabella második pozíciójába lépett fel a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia együttese, miután október végén idegenben fektette két vállra a Gárdonyt (34-28). A női kézilabda Európa-bajnokság kezdetén ugyan egy rövidke pihenőt kaptak a lányok, hogy aztán újult erővel gyűrjék le ismét a Gárdonyt a Magyar Kupa harmadik fordulójában (28-25). Pődör Zoltán csapata azóta is gőzerővel készült az Orosháza elleni bajnoki meccsre. Az SZKKA szombati vetélytársa egy héttel ezelőtt játszott döntetlent a Kozármislennyel (20-20), ezzel a tabella kilencedik helyén tanyáznak jelenleg a baranyaiak. Az eddig lejátszott nyolc találkozójukból kettőt nyertek, háromszor értek el döntetlent és ugyancsak háromszor hagyták el vesztesen a pályát.

További hír az SZKKA-val kapcsolatban, hogy az MTK Budapest korábbi vezetőedzője, Vida Gergő lett a szombathelyiek szakmai igazgatója. A fiatal kora ellenére elismert szakember korábban irányította az NB I-es DVSC-t és Békéscsabát, de azt a DVSC Kézilabda Akadémiát is vezette szakmai igazgatóként, amely több játékost is kinevelt már a magyar válogatottnak. A debreceni születésű trénernek tehát nemcsak a felnőtt kézilabda szakmai rejtelmeire van rálátása, hanem a minőségi utánpótlás-nevelés csínját-bínját is ismeri – olvasható a klub honlapján.

Vida Gergő ezt a tudást és tapasztalatot most Szombathelyen, az SZKKA-nál is kamatoztathatja, hiszen szakmai igazgatóként elsődleges feladata az utánpótlás-rendszer átvilágítása, koordinálása és fejlesztése, valamint a klub „Jövő Tehetsége” programjának irányítása, vezetése lesz. Ennek lényege a magas szintű edzések mellett további speciális extra képzések biztosítása a klub lojális tehetségeinek, akik hosszú távon az SZKKA-ban képzelik el pályafutásukat.

Forrás: SZKKA

A Jövő Tehetsége programba bekerülő kézilabdázók az alábbi extra foglalkozásokban részesülnek:

- Egyéni posztképzés, személyre szabott technikai fejlesztés

- Fizikális felkészítés, ami nem csak az erőnlétre, de a profi sporthoz nélkülözhetetlen helyes táplálkozásra és életmódra is vonatkozik

- Versenyszintű atlétikai képzés, futómozgások, ugrások és irányváltások technikájának javítására és gyorsítására szolgál

- Mentáltréner, aki a profi sport nehézségeire, kihívásaira készíti fel a játékost és a szülőket egyaránt

A programon belül persze nem csak a sportban lévő fejlesztésre figyelnek majd, hanem a játékosok tanulmányaira is. A vezetőség célja, hogy a kiválasztott tehetségeik a klub életút-modelljének segítségével – együttműködve a Nagy Lajos Gimnáziummal és az ELTE Savaria Egyetemi Központtal – a program végére egyetemi diplomával rendelkező NB I.-es élsportolók legyenek.

Vida Gergő pénteken munkába is áll, hiszen a délutáni SZKKA-Kiválasztót már ő felügyeli.

– Nagyon örültem Pődör Zoltán megkeresésének, régóta nyomom követem a szombathelyi kézilabda életét, történéseit – nyilatkozta szerződése aláírása után az SZKKA újdonsült szakmai igazgatója, Vida Gergő a klub honlapjának. – Utánpótlásedzőként sokat versenyeztünk egymás ellen, most pedig úgy hozta a sors, hogy az SZKKA előrelépéséért, fejlődéséért dolgozzak. Tetszett a klub által felvázolt jövőkép és koncepció. Célunk, hogy a szombathelyi női kézilabda még magasabb polcra kerüljön és minél több saját nevelésű tehetségünk eljusson a legmagasabb szintre. Szeretnénk minél több értéket kinevelni a magyar kézilabdának.