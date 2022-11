Vízilabda-eredménnyel zárult a vasárnap délutáni Szombathelyi Haladás–HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Az első félidőben csak kapkodták a fejüket a szurkolók, hét gól született, 5-2-re vezetett ekkor a szombathelyi együttes. Szünet után aztán kicsit visszavettek a csapatok, a második 45 percet 2-1-re a vendégek nyerték, a meccset viszont 6-4-re a hazaiak. A helyzetek száma alapján akár 12-8-ra is nyerhetett volna a Haladás – de a 6-4 sem mindennapi futballeredmény. A vasiak támadója, Molnár Rajmund a mezőny egyik legjobbja volt, a 20 éves futballista jegyezte a zöld-fehérek második és ötödik találatát. Molnár – Rácz Barnabással holtversenyben – hat-hat találattal a vasi zöld-fehérek legeredményesebb labdarúgója.

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk, nem tévesztett meg bennünket, hogy a Kozármisleny a kiesés ellen küzd – mondta Molnár Rajmund – Már a meccs elejétől kezdve letámadtuk ellenfelünket, igyekeztünk minél többet előrefelé játszani, nyomás alá heyezni a Mislenyt, hogy minél több helyzetet kialakíthassunk. Gyorsan megszereztük a vezetést, sajnos után egy figyelmetlenség elég volt ahhoz, hogy ellenfelünk kiegyenlítsen – a kozármislenyi játékos szerintem meglőtte ellenünk élete gólját. Szerencsére a középkezdés után rögtön tudtunk válaszolni, jött a beadás, én pedig két ember közép bemozdulva a kapuba lőttem. Lendületben maradtunk, nagyon jól futballoztunk és még kétszer betaláltunk.

A második gólom előtt labdaszerzés után Rácz Barnival kipasszoltuk a védelmet, Doktorics Áron balról beadta, én pedig belőttem. Nagyon boldog voltam, hogy nem egészen egy félidő alatt két gólt szereztem – és persze a csapatnak is kellettek ezek a gólok. A második félidőben aztán kicsit alábbhagyott a csapatok lendülete, mi is már csak egy gólt szereztünk. Őszintén szólva nem tudom hová tenni, hogy ennyi gól született a mérkőzésen, de örülök, hogy mi jöttünk ki győztese a gólváltásból. Mindenesetre a jövőben nem kaphatunk négy gólt egy meccsen, mert egy erősebb ellenféllel szemben ez végzetes is lehet. Boldog vagyok, hogy nekem is jól ment a játék és két góllal hozzá tudtam járulni a sikerhez – de ez már a múlt, lezártuk, most már a diósgyőri bajnokira készülünk.Kemény összecsapás lesz.

A Szombathelyi Haladás tehát a következő fordulóban – ezúttal – szombaton 13 órakor a listavezető Diósgyőri VTK otthonában lép pályára, az összecsapást az M4 Sport közvetíti. Ezt követően, december 11-én a Csákvár vendégeként zárják az őszi szezont a szombathelyiek.