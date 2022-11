A ZTE SK és az egerszegi súlyemelősport egykori legendás sportvezetőjének emléket állító torna volt az utolsó olyan megmérettetés, amelyen még kvalifikálni tudták magukat a versenyzők a november végi tatabányai felnőtt országos bajnokságra. A Kiss Róbert Emlékverseny egy ideje a Magyar Súlyemelő Szövetség kiemelt megmérettetése. A viadalon hárman képviselték a Haladás VSE súlyemelő szakosztályát. Közülük Molnár Kinga ifjúsági 71 kilogrammban 57 kg-t szakítva, 80-at lökve a dobogó tetejére állhatott fel. Klubtársa, Gyürüs Barbara felnőtt +87 kg-ban 185 kg-os összteljesítménnyel (84-101) szintén aranyéremnek örülhetett., ezzel együtt az abszolút második helyen zárt. A felnőtt férfiak 81 kg-os mezőnyében 86 kg-t szakítva és 115-öt lökve 201 kg-os összteljesítményével Pusztai Szabolcs az ötödik pozícióban végzett.

– Szabolcsnál az új egyéni csúcs elmaradt, de nagyon jól szerepelt, őt is nevezni tudjuk az országos bajnokságra – tájékoztatott Márkus Erzsébet, a HVSE súlyemelő szakosztályának vezetője. – Barbi utoljára a felnőtt Eb-n versenyzett, azóta sérüléssel küszködött, de most ismét szépen teljesített. Molnár Kinga új egyéni csúcsokat ért el, úgyhogy büszke vagyok versenyzőinkre. Boros Viktóriának a lehető legrosszabbul alakult az U23-as albániai Eb. A Haladás kiválósága gyakorlat közben vállsérülést szenvedett, a vizsgálatok kiértékelése jelenleg is folyamatban van.