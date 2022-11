A szombathelyi Controll SE szervezésében az ELTE Savaria Egyetemi Központ sportcsarnoka adott otthont a Kick-box Felnőtt és Master Class Magyar Bajnokságnak. A rendezői teendők ellátásában oroszlánrészt vállalt Dancsó Zoltán, valamint Koszogovits Mihály, az ELTE SEK Sporttudományi Intézetének oktatója. A tornán a tatamis szakágak – pointfighting, light-contact, kicklight és formagyakorlat – bajnoki döntőit bonyolították le.

A Controll kick-box szakosztályát hárman képviselték a megmérettetésen, amely a novemberi törökországi Európa-bajnokságra kvalifikáló verseny is volt egyben. Szmolek Emánuel light-contact világbajnokként és az idei Európai Egyetemi Játékok kick-light győzteseként magabiztosan nyert a 84 kg-osok light- és kicklight versenyében, így mindkét szabályrendszerben válogatott keret tagja lett. A nagy visszatérő Varga Martin hosszabb kihagyás után lépett ismét tatamira -69 kg-ban. Light-contactban ezüst, míg kick-lightban magyar bajnoki címet nyert. A Controll SE edzője, Dancsó Zoltán szerint Martin nagyon meggyőző teljesítménnyel tért vissza, így kicklightban képviselheti a magyar színeket Antalyában. Kovács Bálint is hosszabb kihagyást követően lépett tatamira. 94 kg-ban mindkét kategóriában bronzot szerzett. A Kung-Fu szakosztály versenyzői, Sipos Franciska +70 kg-ban, illetve Szabó Márk Csaba -84 kg-ban bronzéremmel zárt.

Az Agrobio Classic Kick-box és Box Club versenyzői is szép számban képviselték egyesületüket. A Mayer Gábor vezetőedző és klubelnök által felkészített sportolók összesen 12 érmet szereztek. Csejtey Gábor master kategóriában 63 kg-ban pointfigting és light-contact szabályrendszerben is bajnoki címet ünnepelhetett. Kovács Gábor ugyanebben a korosztályban, súlycsoportban és szabályrendszerekben két ezüstérmet gyűjtött be. Pődör Csaba szintén master kategóriában +94 kg-ban light-contact banés kicklightban is a dobogó harmadik fokán végzett. Prácser Botond felnőtt 74 kg-ban pointfightingban második, kicklightban harmadik lett. Farkas Mihály felnőtt 84 kg-ban light-contactban szerzett ezüstöt. Mikos Bendegúz felnőtt 94 kg-ban light-contactban harmadik, kicklightban második lett. Vincze Tamás felnőtt 69 kg-ban bronzzal végzett kicklightban.

Csejtey Gábor mellett Holczmüller Bence és Kelemen Renáta is indulási jogot szerzett az Eb-re.