Rengeteg, a magyar nemzetért a pályán végig küzdött mérkőzés, számtalan közös élmény köt össze bennünket Dzsudzsák Balázzsal, aki éveken át alapembere, csapatkapitánya is volt a válogatottnak, szerepelt egy sikeres kontinenstornán, emlékezetes gólokat lőtt, beírta magát a magyar futballtörténelembe. Gratulálok Dzsudzsi ehhez a nagyszerű válogatott pályafutáshoz! A rekordok egyébként is arra valók, hogy megdöntsék őket, biztos, hogy eljön majd az idő, amikor nem csak egy mezőnyjátékos, de egy kapus is eljut a 108-szoros válogatottságig, vagy meg is haladja azt. Az is emlékezetes pillanat lesz - olvasható Király Gábor közösségi oldalán!