Kispest NKK–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 26-29 (15-15). Budapest, 70 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Dr. Csuka P., Kocsis O.

SZKKA: Balog, Christe 1 (kapusok), Balogh P., Pődör R. 7, Pődör B. 3, Szmolek 1, Tanaskovics 2, Kulcsár 4, Győri 2, Kiskartali 2, Szendrei 2, Varga N. 1, Horváth A. 4, Biró, Papp K. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6-5. 16. p.: 9-9. 25. p.: 13-15. 37. p.: 15-18. 43. p.: 18-21. 54. p.: 20-24.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/3, ill. 2/3.

Újabb rangadó várt a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia másodosztályú alakulatára, amelynek a PEAC elleni hétvégi találkozóhoz képest teljesen más mentalitásra lesz szüksége ahhoz, hogy nyerhessen a Kispest vendégeként – vélekedett a mérkőzést megelőzően Pődör Zoltán vezetőedző. Az első negyedóra abszolút kiegyenlített játékot hozott, ugyanis az első perctől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok. Varga Niki nyitotta meg a gólcsapot, ám a második perc végén már a házigazda Kispestnél volt az előny (2-1).

Kiskartali vette vissza a stafétát az ötödik percben, de nem sokáig tartott ki az egygólos a szombathelyi fór, mert Vajer hamar egyenlített, majd 5-4-re fordított is. Gazsovics Virág révén először vezettek kettővel a hazaiak, de Kulcsár és Pődör Rebeka a 12. percre egalizált, hogy aztán Kiskartali újabb találatával ismét fordítani tudjon a vendég vasi alakulat (7-8). Pődör Zoltán a félidő utolsó 10 percére ráfordulva magához hívta a csapatát, hogy egy kicsit felrázza őket a hajrára. Ez sikerült is, hiszen a 26. percre először vezettek Pődör Rebekáék (13-15). Erre reagálva Béki Nagy Bertalan is időt kért, nehogy még jobban eltávolodjon SZKKA.

Ahogy Kiss Klaudia kétperces kiállításából előnyt tudott kovácsolni a szombathelyi csapat, úgy ugyanezt megtette a Kispest is Szendrei kigolyózásakor – a hazai emberelőnyt Szabó Edina váltotta gólra, így 15-15-öt mutatott az eredményjelző félórányi játékot követően.

Szünet után Gazsovics Virág kétpercese hozta meg a várt áttörést: sorrendben Győri Viktória, Horváth Anna és Pődör Blanka is betalált, ezzel repülőrajtot vett az SZKKA és három góllal húzott el (15-18). Hét percet kellett várni a második félidő első kispesti találatára, ám hiába próbált kapaszkodni a fővárosi alakulat, makacsul tartották a háromgólos különbséget a vendégek. A kétperces kiállításoknak a vasiak korábbi meccseihez képest ezúttal óriási jelentősége volt.

A 49. percben Pődör Rebeka is erre a sorsa jutott, Szalai-Szita és Gazsovics révén pedig rohamléptekben dolgozta le hátrányát a hazaiak. Horváth Anna gólja úgy kellett, mint egy falat kenyér az SZKKA-nak, de Tanaskovic kiállítása ismét nehéz helyzetbe hozta a szombathelyieket. Vajer Blanka fontos pillanatban rontott, viszont Győri hetese a túloldalon a kapuban landolt. Tanaskovic kiválását tanítanivalóan vészelte át az SZKKA, amely Kulcsár harmadik góljával már négy találattal járt előrébb (20-24). A Kispest mestere ismét időt kért, hiszen már csak hat perc volt vissza.

A hajrában Győri kiállítását kihasználva próbált meg ismét zárkózni a piros-fekete együttes, ám 23-25-nél megint Horváth Anna igyekezett a kispestiek kedvét szegni. Az utolsó percekben kockáztatott a házigazda és kapusát beáldozva többször is szabadon hagyta kapuját. Szendrei és Christe is élt a lehetőséggel, ezzel óriási lépést tett a győzelem fel a szombathelyi csapat. Szabó Janka és Szabó Edina találataival akadt még egy kis izgalomra a végére, de Horváth Anna utolsóperces góljával minden kérdést rövidre zárt. Fontos diadalt aratott az SZKKA a Kispest otthonában.