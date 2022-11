A napokban rendezte meg a Rácz Kick-Box Team az országos nyílt kick-box versenyt, amelyre taekwondo, és muay thai versenyzők is neveztek. A VI. Nádudvari Gastro Kupának ezúttal is nádudvari sportcsarnok adott otthont, ahol 206 versenyző összesen 330 nevezést adott le.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három tehetségével vett részt az országos megmérettetésen. Az Andorka Imre által edzett fiatalok közül Horváth Szabolcs világbajnoki ezüstérmes egy súlycsoporttal feljebb, 47 kg-ban versenyzett. Light-contact szabályrendszerben kezdett Mezei Zsolt taekwondós ellen, akit egyhangú pontozással utasított maga mögé, és jutott be a döntőbe, ahol Gyeraj Ákos, a Debreczeni Team versenyzője várta. Ebben a küzdelemben is egyhangú pontozással nyert Szabolcs. A körmendi fiatal kicklight szabályrendszerben is a Barátság SE-s Mezei Zsoltot legyőzve jutott be a döntőbe. Galba Krisztián, a Beerfort-Nyergesújfalu KBSE kick-boxolója mindent elkövetett ugyan a döntőben a győzelemért, de a vasi fiatalt ő sem tudta megállítani. Itt is egyhangú pontozással gyűjtötte be Szabolcs második aranyérmét.

Antal Laura 60 kg-ban light-contact és kicklight szabályrendszerben is bronzérmes lett. Lakatos Erik +69 kg-ban light-contact szabályrendszerben lépett először tatamira, ahol Fodor Marcell, a Délpesti Dragon Team versenyzője várta. Erik kezét emelték magasba a meccs végén, ezzel döntőbe jutott. Az első helyért vívott csatában az Eriknél két fejjel magasabb Jóni Krisztofer ellen a vasi fiú megalkuvást nem ismerve küzdött, és végül egyhangú 3-0-ás győzelmet aratva örülhetett az aranyéremnek. Kicklight szabályrendszerben a négy közé jutásért újfent összetalálkozott a hórihorgas makói fiúval, de szerencsére nem tudott revansot venni az ellenfél. A menetek végén ismét Erik kezét emelték magasba. A döntőbe jutásért Jenei Krisztián, a DBSKE kick-boxolóját kellett volna legyőznie, de sajnos az előző mérkőzésen szerzett sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet. A Castrum versenyzője megosztott harmadik helyezést szerzett, így ő is két érmet gyűjtött be a tornán.