Az utolsó versenyhétvége a négyszeres bajnok, Vettel búcsúztatásának jegyében telt, aki befejezte Formula–1-es karrierjét. A poleból induló Max Verstappen gond nélkül tartotta meg első helyét a rajtot követően és nem is tudta megszorongatni senki a futam végéig. A kérdés csak az volt, hogyan alakul mögötte a sorrend, hiszen az egyéni összetett második helyért óriási harcot vívott a Red Bull-os Pérez és a ferraris Leclerc. Az első kerékcserés hullámig a vb-győztes holland mögött Pérez, Leclerc, Sainz, Russell volt a sorrend. Az élmezőnyből a mexikói állt ki először, azonban visszatérve a pályára egy elfékezés miatt időt vesztett. Pérez később ugyanezt eljátszotta Hamiltonnal szemben is, így komoly hátrányát csak az utolsó körökre tudta ledolgozni a második helyen haladó, Leclerc-el szemben, aki csak egyszer tért ki a boxba, de megelőzni már nem tudta. Egyéni összetettben is második lett Leclerc, harmadik Pérez. Konstruktőriben a Red Bull mögött a Ferrari lett az ezüstérmes, a Mercedes pedig a bronzérmes.

Austin, 2022. október 24. A harmadik helyezett Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának eredményhirdetésén a Circuit of The Americas versenypályán 2022. október 23-án. MTI/EPA/Greg Nash

Fotós: Greg Nash