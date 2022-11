Remekült kezdte a harmadik negyedet a vasi alakulat, amelynek sikerült tovább növelnie előnyét (51-37). Pár perc elteltével a somogyiak is megérkeztek a szünetről a meccsbe, egyre formásabb támadásokkal csökkentették hátrányukat. A 25. percben Hughes révén már csak öt pontnyira volt a Kaposvár a Körmendtől (53-48). A lehető legjobbkor jött Moore és Mitchell hármasa (59-48), de Krnjajski és Griffin pontjaival hamar tovatűnt a kétszámjegyű differencia (61-57). Az elképesztően szívós Kaposvár egy pillanatra sem adta fel, kitartóan üldözte a piros-feketéket, akiknél mindig volt egy ember, aki a fontos lélektani pillanatokban betalált. De ugyanez elmondható volt a túloldalon is, csak ott a tét a csapat meccsben tartása volt. A negyed hajrájában Krnjajski szenzációs triplája felrázta a KKK-t, amely Gabric negyedik hármasával már csak két pontra volt a hazaiaktól (67-65). Mitchell duplája zárt az etapot, így szűk négypontos hazai előnyről jöhetett az utolsó 10 perc (69-65).

A záró negyed elején Aris és Gabric pontjaival egyenlített a Kaposvár (69-69). Nem ízlett a Körmendnek a Kaposvár agresszív védekezése, így az első percekben nem is talált gyűrűbe a házigazda. Moore távolija törte meg a jeget, de rögtön jött a válasz Csorvási középtávolijával (72-71). Ferencz is elsüllyesztett egy újabb hármast, amire Krnjajski hintett egy duplát (75-74). A 37. percben Omenaka gyarapította a hazai pontokat, ráadásul faulttal együtt. Ugyanezt megcsinálta Durázi is, és miután mindketten értékesítették büntetőiket is, így 82-74-re lógott meg az MTE. Chambers remek egyéni akciójával pedig sokadjára volt 10 pont a felek között (84-74). Másfél perc volt vissza, amikor Aris egy triplával próbálta életben tartani a KKK győzelmi esélyeit. A vendégek egészpályás védekezése eredményre vezetett, majd Gabric triplájával 84-80-ra zárkózott a somogyi gárda. Az utolsó másodpercekben Ferencz zárhatta volna a meccset, majd az ellentámadás végén az ugyancsak távolról próbálkozó Gabric révén egyetlen pontra közelíthette volna meg a vendég alakulat a vasit, azonban Chambers büntetőjével és a Körmend győzelmével zárult az összecsapás.



Jegyzőkönyv

Egis Körmend–Kometa Kaposvári KK 85-80 (21-22, 25-13, 23-30, 16-15)

Körmend, 1900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Nagy V., Fodor A.

Körmend: Chambers 14/6, Mitchell 8/6, Takács K. 1, Moore 15/9, Cakarun 15. Csere: Ferencz 16/12, Parrish 2, Omenaka 5, Durázi 9, Doktor –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Kaposvár: Aris 13/6, Puska –, Griffin 9/3, Gabric 19/15, Hughes 18. Csere: Krnjajski 15/9, Paár –, Csorvási 6, Bogdán –. Edző: Ivan Rudez.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5-5. 7. perc: 17-14. 11. perc: 26-22. 17. perc: 39-31. 20. perc: 46-35. 22. perc: 51-39. 28. perc: 65-57. 32. perc: 69-69. 37. perc: 82-74. 39. perc: 84-80.

Kipontozódott: –.