Haladás VSE - Zanati Se–Jánosháza VSE 8–0 (3–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Horváth P.

Haladás: Horváth B. (Molnár T.) – Buzás, Szőts, Varga Cs., Kovács B., Pap, Ferencz (Simon), Szenczi, Tóth M. (Pataki), Péter (Zugonics), Sály (Németh G.). Edző: Szenczi Imre

Jánosháza: Pethő – Péter M., Szép, Vágusz, Piri, Kiss Á., Büki, Szabó T., Péter D., Benkő, Balázsi. Edző: Bodor Tibor

Gólszerzők: Pap (5), Simon, Szenczi, Sály.

Jó hazai kezdés után az első negyedórában el is dőlt a mérkőzés. A következő fél órában viszont visszaesett a Haladás játéka, de így is megnyugtató előnnyel mehetett a szünetre.A második félidőre, újra egy motivált és felpörgött csapat futott ki.,ennek eredményeként szinte minden támadásból gól születhetett volna. A Haladás méltóképpen zárta le az őszt, és egy szenzációs fél évet produkálva az első helyről folytathatja jövőre.



Csepregi SE–Vasvár VSE 0–0.

Csepreg, 100 néző, v.: Papp Á.

Csepreg: TAKÁCS KR. – Kótai, Tájmel, Kossuth D., Nika M. (Takács Ke.), Simon, Janzsó, Nika B., Merk, Lukács (Kossuth K.), Németh O. (Steiner). Edző: Steiner Zsolt

Vasvár: Kántor – Varga A., Berta (Elekes), Vincze, Czövek, Réfi, Pálla, Horváth A., Kónya, Tausz, Schermann (Bíró). Edző: ifj. Sziffer István

Egy nagyon szépen és szervezetten futballozó Vasvárral találta magát szemben a Csepreg. A házigazda védekezésre és kontrákra rendezkedett be, összességében a vendégek támadtak többet az egész mérkőzés folyamán. A csepregi kapus nagyszerű teljesítményt nyújtott, így gól nélküli döntetlennel ért véget az őszi idény utolsó meccse, ami reális eredmény.



Szarvaskend SE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 2–1 (2–0).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Mórocz Gy.

Szarvaskend: Esztergályos – Dobos (Szakály), Jóna, Németh T., Tuboly, Földes, Nagy Á., Somogyi (Kis-Nemes), Kopfer, Wolf, Törő. Edző: Kovács Kálmán

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Huszár (Mercs), Gyurcsányi, Dala, Rosner, Markó (Fürdős), Manganelli (Gombos), Szakasics, Polyák, Vidák. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Jóna (2), ill. Rosner.

Kiállítva: Vidák (83., Vasi Bádogos Kft Táplán SE).

Lendületesen kezdte a találkozót a Szarvaskend, ez helyzetekben és gólokban is megmutatkozott, Jóna két találatával a házigazda mehetett előnnyel a szünetre. A második felvonásban is támadásban maradt a hazai alakulat, de a 65. perctől átvette az irányítást a Táplán. A vendégek szépítettek, de a hazaiaknak is voltak helyzeteik. Még a kihagyott tizenegyes ellenére is megérdemelten nyert a Szarvaskend. Játékosait egytől egyig dicséret illeti az utolsó három fordulóban nyújtott teljesítményért, ami 9 pontot hozott a csapatnak.



Vép VSE–CVSE-Vulkánfürdő 5–3 (3–0).

Vép, 150 néző, v.: Bagoly G.

Vép: Borsos – Németh Á., Czeglédi (Kiss A.), Szalai R., Bezdi Sz. (Beke), Niksz (Berta), Illés (Szalay Cs.), Szalai M. (Balikó), Szendrődi, Takács Á., Takács M. Edző: Simon Miklós

CVSE: Osvald – Marsai Mi., Enyingi, Göntér, Marsai Má., Tóth D., Keszei T. (Berecz), Gábor (Gorácz), Czöndör, Keszei R., Németh J. (Galovich). Edző: Kovács Balázs

Gólszerzők: Szalai R. (2), Niksz (2), Takács Á., ill. Czöndör (2), Enyingi.

Kiállítva: Keszei R. (70., CVSE-Vulkánfürdő).

A szezon legjobb kezdését mutatta be a hazai csapat, bő tíz perc után már két góllal vezetett, és a szünet előtt még egy góllal növelte előnyét. A második játékrész elején feljavult a vendégek játéka, és sikerült szépíteniük. Ez felrázta a Vépet: a hazaiak újabb két gólt szereztek. A tíz emberre fogyatkozó CVSE a 80. perctől nyomás alá helyezte a vépeieket, és újabb gólokat is szerzett. De a Vép otthon tartotta a három pontot.



Rábapatyi KSK–Sárvár FC 5–0 (3–0).

Rábapaty, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

Rábapaty: László – Csonka, Horváth K. (Halász), Piros D., Dugovics (Zeke), Manganelli (Bakonyi), Tóth M., Csupor, Piros P., Németh G. (Varga L.), Könczöl. Edző: Marton Róbert

Sárvár: Velladics – Fülöp (Németh B.), Takács (Kövesdi), Tokaji, Szakos, Fider, Taródi, Czirók, Kovács B., Sinka, Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Piros D. (2), Zeke, Tóth M., Csupor.

Szomszédvári rangadót játszottak a csapatok. Jó iramban kezdték a mérkőzést a vendégek, akik már az első percben tizenegyest kaptak, de a rábapatyi kapus bravúrral védett. A hazaiak egy szögletet követően a 15. percben szereztek vezetést Tóth Márkó fejesgóljával. A sárváriak mezőnyben többet birtokolták a labdát, de hazaiak rendre veszélyes kontárt vezettek. A félidő hajrájában előbb Csupor, majd Piros Dominik is betalált, így 3-0-ás eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő elején a Sárvárnak voltak kisebb helyzetei, de a hazai védelem jó állta a sarat. A Rábapaty egy jogos büntetővel, illetve egy szép egyéni megoldást követően végleg eldöntötte a meccset. A házigazdánál mindenki jó teljesítményt nyújtott.