Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions 104-70 (24-20, 21-19, 24-20, 35-11). Szombathely, Arena Savaria, 2500 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Farkas G., Jankovics V. Zs.

Falco: Pot 14, Kovács B. 13/3, Brown 10/6, Tiby 7/3, Keller Á. 7. Csere: Perl 18, Cowels 16/9, Krivacsevics 5, Barac 14, Sövegjártó –, Takács Z. –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Oroszlány: Ruják 6, Szabadfi –, Barnjak 8/6, Calloway 15/9, Krestinin 6. Csere: Dorogi 2, Dimitrijevics 16/9, Carev 10/3, Illés 7/6, Mucza –. Mb. edző: Fodor Ármin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7-2. 8. perc: 17-11. 13. perc: 31-26. 17. perc: 39-34. 20. perc: 45-39. 22. perc: 54-42. 28. perc: 66-57. 34. perc: 80-64. 38. perc: 97-67.

Kipontozódott: –.

Négy nap híján csaknem egy hónappal ezelőtt játszott bajnoki hazai közönsége előtt a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttese, amely akkor egy hamisítatlan rangadón gyűrte le a Szolnoki Olajbányszt (83-71). Így nem túlzás azt állítani, hogy ki volt éhezve a szombathelyi közönség egy újabb hazai Falco-meccsre. Keller remek bejátszásából Kovács kezdte meg a pontgyártást, majd Ruják egy közelivel egyenlített. A támadások ezt követően mindkét oldalon akadoztak, aztán ismét Kovács volt eredményes és Tiby is hintett egy triplát (7-2). Az Oroszlány nagyon rosszul célzott közelről-távolról egyaránt, a Falco viszont elkapta a fonalat. Keller és Cowels 2+1-es akcióival hamar 10 ponttal húzott el a házigazda (14-4). Látva csapata vergődését Fodor Ármin rögtön időt kért, aminek meg is lett az eredménye. A csereként beállt Dimitrijevic révén először talált be az OSE távolról, amivel 18-14-re zárkóztak a vendégek. Az utolsó percekben nagyon feljött az Oroszlány, Barnjak triplájával már csak kettő pont volt közte (22-20). Perl büntetőivel végül négypontos előnyből várhatta a folytatást a Falco (24-20).