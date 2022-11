Kiswire Szentgotthárdi VSE–Király SE 0–5 (0–2).

Szentgotthárd, 80 néző, v.: Héra Cs.

Szentgotthárd: Kapui – Bedi, Komáromi, Osvald (Sömenek), Nagy O., Dancsecz, Gécsek (Holecz), Sulics, Sipos G., László (Sipos B.), Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Király: Király – Takács, Reseterits (Kalmár), Németh G. (Velekei), Kiss K., Horváth A., Halmosi, Csákvári, Kovács A. (Kudron), Vigh (Vargyas), Schimmer (Rózsás). Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Horváth A. (2), Kovács A., Halmosi, Reseterits.

A vendég Király esélyesebbként látogatott Szentgotthárdra. Igazolódott a papírforma, a szombathelyiek öt gólig jutottak, így az egyébként sportszerű mérkőzésen megérdemelten vitték el a három pontot a gotthárdiaktól.



Büki TK–Szarvaskend SE 1–3 (0–1).

Bük, 70 néző, v.: Horváth P.

Bük: Viczmándi – Fehér, Kostyál, Bősze (Kiss B.), Györe (Vamper), Redőcs, Szabó A., Kocsis, Tóth R., Kovács Á., Komjáthy. Edző: Komjáthy János

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Jóna, Németh T., Tuboly, Földes, Nagy ? Á., Somogyi, Tompa, Kopfer, Törő. Edző:Kovács Kálmán

Gólszerzők: Kostyál, ill. Kopfer, Tuboly, Velekei.

Kiállítva: Velekei (62., Szarvaskend SE).

A Bük első bajnoki győzelme továbbra is várat magára, a Szarvaskend a múlt heti fordulóhoz hasonlóan most is három pontot gyűjtött.

Csepregi SE–Söpte SE 0–3 (0–2).

Csepreg, 150 néző, v.: Bíró O.

Csepregi: Takács Kr. – Tájmel (Tóth A.), Kossuth D., Nika M., Simon, Takács Ke. (Kossuth K.), Nagy D., Nika B., Merk, Steiner (Lukács), Németh O. (Janzsó). Edző: Steiner Zsolt

Söpte: Kovács N. – Molnár Cs. (Rómer), Kovács E., Németh M., Mester, Hujber, Kondákor, Vámos, Varga A., Koszokovits (Marton), Fogl (Horváth B.). Edző: Lengyel Miklós

Gólszerzők: Mester (2), Vámos.

A Csepreg három meghatározó kezdőjátékosát - Lukács Józsefet, Kótai Józsefet és Pócza Andrást - is nélkülözni kényszerült eltiltás, illetve sérülés miatt, ez meg is látszott a teljesítményén. A házigazda hibát hibára halmozott, nem tudott folyamatos játékot kialakítani. A Söpte ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott.



Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Répcelaki SE 0–1 (0–0).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Boda Gy.

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Mercs (Gombos), Huszár, Gyurcsányi (Polyák), Polgár, Dala, Rosner, Manganelli, Szakasics, Vidák. Edző: Borbás János

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Kovács Z., Ódor, Sipos, Csányi, Rácz, Gaál, Tarcsay (Catomio), Tar (Horváth M.). Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Gólszerző: Kovács Z.

Kiállítva: Polgár (53., Vasi Bádogos Kft Táplán SE).

Jól kezdte a mérkőzést a Táplán, sorra alakította ki a helyzeteket, de mindet elrontotta. Aztán a vendégek is magukra találtak, nekik is adódtak lehetőségeik. Újra hazai helyzetek következtek, de gól nem esett, így 0-0-ás állással mehettek a csapatok a szünetre. A második játékrészben egy leshelyzetben lévő vendégjátékost húzott vissza a hazai védő, jutalma piros lap lett, ráadásul szabadrúgásból büntetett is a Répcelak. A tíz emberrel is nagy mezőnyfölényben játszó, jól küzdő hazaiaknak nem sikerült gólt szerezniük.