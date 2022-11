– Vezetni mindig is szerettem, elég korán megszereztem a jogosítványomat – árulta el Dancs Gertrúd. – Mindegy, hogy benzines vagy dízel, kicsi vagy nagy volt az autó, ha sofőr kellett, én mindig örömmel vállaltam a feladatot. A versenyzéssel, a roncsderbivel viszont a férjem fertőzött meg. Ő már régóta gyűrte a pályákat, én pedig rendre elkísértem a versenyekre. Aztán én is autóba ültem. felszabadító, mámorító érzés volt. Először csak egy-két futamon vettem részt, aztán egyre sűrűbben ültem volán mögé, és eljött az idő, amikor már rendszeresen versenyeztem. Nem fogható semmihez, amikor ott ülsz az autóban, felvillan a zöld lámpa, felbőgnek a motorok, és az autó megindul alattad. Aztán jön az adrenalin, ami az egész verseny alatt hajt – nem beszélve az izgalomról, amíg végre elkezdődik a verseny.

- Az elmúlt években már a versenyszezonhoz, a futamok időpontjához alakítottuk a családunk programját, igyekeztünk úgy rendezni a családi, munkahelyi elfoglaltságokat, akár a nyaralásokat is, hogy a lehető legtöbb futamon ott lehessünk. A női mezőnyt úgy 10-12 hölgy alkotja. Lehet jókat versenyezni, vannak nagy riválisok. Gyakorolni külön nem szoktam, viszont a városban a zöld lámpánál azért elkapom úgy a rajtot, hogy néhány sofőrt alaposan meglepek! Fel még nem borultam versenyen, két keréken már többször is mentem, és volt, hogy három kerékkel értem be a célba – de beértem! Viszont megnyugtatom az urakat, a szereléshez, a motorokhoz nem igazán értek.

– A roncsderbibe 2011-ben kóstoltam bele, úgy 2014-től foglalkoztat komolyabban a versenyzés – folytatta Dancs Gertrúd, akit mindenki, még az ellenfelek is csak Gertinek szólítanak az autós közösségben. – A 2014-es szezont bronzéremmel zártam, aztán – sorrendben – jött még egy bronzérem, majd két bajnoki cím és egy ezüstérem. A 2019-es szezon kimaradt, 2020-ban ismét bajnok lettem, tavaly pedig a dobogó második fokára állhattam fel. Idén a harmadik helyen állok a rangsorban. Az elmúlt két szezonban Audi A4-essel versenyeztem, de vezettem korábban Honda Civicet, Mazda 323-ast és Suzuki Balenót is – mindegyik autót nagyon szerettem. A férjem a Ladákért van oda, Ladával versenyez – én is mentem az autójával, de azt azért nehéz volt vezetni. A 10 éves fiamat is megfertőzte a benzingőz, nagyon várja már, hogy versenyezhessen – és természetesen mi másba, a Ladába van beleszerelmesedve…Három Ladánk is van otthon... Egyébként nemcsak versenyzeni szeretek, nagyon jó érzés az Auto-Crash közösségéhez tartozni – mindenki segít mindenkinek, igazi baráti, szinte családi csapat a miénk.

– Civilben egy szombathelyi óvodában dolgozom dajkaként – gyereknapon többször is behoztunk már versenyautót az oviba, mindig nagy sikert arat a kicsik körében. A kolléganőim, a barátnőim még ma sem értik, hogy mért adtam egy ilyen férfias sportra a fejemet – de minden versenyen szorítanak értem. Én pedig szavakkal nem is igazán tudom visszaadni nekik az autósport szépségét, örömét – ahhoz, hogy ezt valaki megértse, átérezze, be kell ülni egy autóba, és fel kell állni a rajtvonalra! Az elmúlt években egyébként már többször is terveztem, hogy befejezem a versenyzést, hiszen az ember csak idősödik, de nem bírtam, most is elszomorít, hogy már csak egy futam van hátra az idei szezonból, alig várom már a tavaszt, hogy kezdődjenek ismét a versenyek! – zárta szavait Dancs Gertrúd.