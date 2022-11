Az éllovas, bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC, legutóbb október 30-án lépett pályára, amikor roppant magabiztosan nyert rangadót a vendég Szolnok ellen (83-71). Aztán következett egy viszonylag hosszabb bajnoki szünet a válogatott világbajnoki-selejtezői miatt – a Falcóból Perl Zoltán és Keller Ákos kapott helyet a nemzeti csapat keretében.

– Igyekeztük minél hasznosabban eltölteni a bajnoki szünetet – árulta el Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Néhány nap pihenőt azért kaptak a fiúk, mert erőltetett menet, hat bajnoki, három Bajnokok Ligája-meccs, két kiadós utazás volt mögöttünk. Aztán természetesen ismét belevetettük magunkat a munkába. Több konditermi edzést iktattunk a programba, és taktikailag is próbáltuk frissíteni a repertoárunkat, mind elől, mind hátul. Emellett közben játszottunk egy edzőmeccset a horvát Dinamo Zagreb vendégeként. Elégedett vagyok azzal, ahol a bajnokság jelenlegi szakaszában tartunk – mind az eredményt, mind a játékot tekintve. De természetesen ennél is több van a társaságban, szeretnénk továbbra is mérkőzésről mérkőzésre fejlődni. Úgy gondolom, hogy jó formában, felfrissülve várjuk a bajnoki folytatást. Sérültünk szerencsére nincs és Perl Zoltán és Keller Ákos is jó állapotban tárt vissza a válogatottból.

A soros ellenfél, a Kecskemét remekül, négy győzelemmel (Nyíregyháza, Szeged, DEAC, Körmend) kezdte a szezont, majd következett két vereség (Szolnok, Alba).

– A Kecskemét jó csapat, tele rutinos, minőségi játékossal, ráadásul a keret magja régóta együtt játszik, mindenkire veszélyes ellenfél – folytatta Milos Konakov. – Harcos stílusban kosárlabdázik, agresszív, kellemetlen rivális. Ha hagyjuk, hogy lendületbe jöjjön, ha engedjük, hogy a saját játékát játssza, akkor komoly bajba kerülhetünk. Ennek megfelelően 40 perces koncentrációt várok el a fiúktól, rögtön az elejétől nekünk kell diktálni a tempót. Bizakodva várom a mérkőzést, de tudom, hogy egy fizikálisan erős, küzdelmes, kiélezett összecsapás vár ránk.

A 7. forduló további menetrendje, péntek: Szolnok–Paks 18.00, Szeged–Sopron 18.00. Szombat: Nyíregyháza–ZTE 16.30, Alba Fehérvár–Honvéd 17.00, Egis Körmend–Kaposvár 18.00.

A DEAC–Oroszlány meccset (79-80) korábban lejátszották.