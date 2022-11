Hügiéne-Komló–Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő I. 2:8. Komló, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés.

Párosok. Szita, Sabján–Kriston, Huzsvár 2:3, Sebestyén, Wei Chen Yu-Fazekas, Shetty 2:3 (0-2). Egyéni, 1. forduló: Wei Chen Yu–Huzsvár 1:3, Szita–Kriston 3:2, Sabján-Shetty 1:3, Sebestyén–Fazekas 0:3 (1-5). 2. forduló: Wei Chen Yu–Kriston 0:3, Szita–Shetty 3:2, Sabján-Fazekas 2:3, Sebestyén-Huzsvár 1:3 (2-8).

A vendégeknél Jakab János deréksérülés miatt hiányzott, helyette Kriston Dániel került a csapatba. A két veretlen gárda összecsapásán a celldömlkiek kezdtek jobban, mindkét párost megnyerték. Fazekasék 0-2, míg Huzsvárék 1-2-ről fordították meg a meccset (0-2). A első egyéni körben gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, mivel Huzsvár Erik, Sanil Shetty és Fazekas Péter is nyert – csupán Kriston Dániel kapott ki döntő szettes meccsen. ekkor már 5-1-re vezettek a vasiak. A második fordulóban Kriston, Fazekas és Huzsvár is nyert, így végül 8-2-re diadalmaskodtak a vendégek. Külön dicséret illetia fiatal Huzsvárt, aki két egyéni mellett párosban is győzött.

A Celldömölk tehát a vártnál magabiztosabban, simábban győzte le riválisát, így jó esélye van, hogy az őszt a tabella élén zárja. Győzött: Szita 2, illetve Fazekas 2, Huzsvár 2, Shetty 1, Kriston 1, Kriston-Huzsvár, Fazekas-Shetty.