Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 85-95 (15-14, 22-30, 19-23, 29-28)

Kecskemét, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Papp P., dr. Mészáros B., Frányó P.

Kecskemét: Townes 13, Ivkovics M. –, Klobucar 13/3, Dramicanin 6, Karahodzsics 10. Csere: Fazekas –, Kucsera 12/6, Wittmann 9/6, Borisov 22/12. Edző: Forray Gábor.

Falco: Pot 17/3, Kovács B. 20/9, Brown 10/3, Tiby 4, Keller 6.. Csere: Perl 10/3, Cowels 18/15, Barac 8, Sövegjártó –, Krivacevic 2. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2-12. 9. perc: 14-14. 13. perc: 24-25. 18. perc: 35-35. 20. perc: 37-44. 24. perc: 46-50. 26. perc: 49-61. 30. perc. 56-67. 33. perc: 60-73. 37. perc: 70-86. 39. perc: 79-95.

Kipontozódott: –.

A címvédő, listavezető Falco pontos játékkal, 7-0-val nyitott. És a folytatásban sem lassított. Kovács Benedek hetedik pontja után kénytelen volt időt kérni a házigazda (4. perc: 2-12). Visszatérve a pályára a sokat büntetőző KTE megkezdte a felzárkózást – sőt, a negyed végén meg is fordította az eredményt (15-14). Lassan játszott, körülményesen támadott ekkor a Falco. Váltott pontok vezették fel a második etapot, felváltva vezettek a csapatok (13. perc: 24-25). Rohantak, és dobtak a játékosok, a védekezésre kevés energiát fordítottak. Remekül célzott távolról a KTE, sok büntetőt dobhatott – és néhány érdekes játékvezetői ítélet is segítette a házigazdát. Az etap hajráját azonban minden nehézsége ellenére megnyomta a Falco, végül Cowels, Pot és Kovács játékára építve hét pontos előnyt épített ki magának a nagyszünetre (20. perc: 37-44).

Fordulás után is rohanós játékkal folytatódott a csata. Jobban dobott, zárkózott ismét a Kecskemét. De őrizte hol kisebb, hol nagyobb előnyét a Falco – ám ismét korán elérte az öt csapathibát a szombathelyi gárda, jöttek ismét sorozatban a hazai büntetők. Cowels ötödik triplája után azonban kénytelen volt időt kérni a KTE (26. perc: 49-61). Azonban állandósult a 10 pont körüli, fölötti vasi előny. így 56-67-es állásról kezdődött a záró játékrész. Megpróbálkozott egy elkeseredett rohammal a KTE, amit visszavert a stabil Falco (33. perc: 60-73). Kovács Benedek is nagyot játszott – ráadásul rendre jókor talált be. Peregtek a percek, és nem tudott visszajönni a meccsbe az egyre idegesebb KTE (37. perc: 70-86). Érezhetően sokkal jobb fizikai állapotban volt a Falco KC – ennek megfelelően végül sima győzelmet aratott.