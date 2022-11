Már 31. alkalommal rendezték meg a Bécs melletti Klein Engersdorfban a nagy hagyományokkal rendelkező osztrák kritériumversenyt. Zankó Petra magyar bajnokként állt rajthoz, de az osztrák válogatott, kritériumban szintén országos bajnok Gabriella Thanner is nevezett - vagyis nagy versenyre volt kilátás. Petra azonban kiváló formát mutatva, toronymagasan, a verseny történetében először mind a hat sprint-szakaszt megnyerve diadalmaskodott.

A szezon utolsó versenyének Horvátország, Zadar adott otthont. A World Tour soros erőpróbájára tavalyi elsősége után Petra címvédőként érkezett. Most sem hagyott kétséget a győztes személyét illetően: a 110 km hosszú, 800 m szintemelkedést tartalmazó, orkán erejű széllel nehezített mezőnyversenyt magabiztosan nyerte meg - a második helyezett horvát lány előtt 11, a harmadik lengyel lány előtt pedig 16 perccel előbb ért célba.

Zsankó Petra és edzője, Kispál Csaba,

Forrás: Kispál Csaba

- Petra egész éves jó teljesítményére, és tehetségére több profi kontinentális csapat is felfigyelt, több klub is ajánlatott tett számára - árulta el Kispál Csaba, Zsankó Petra edzője. - Végül Petra, a spanyol Massi Tactic UCI kontinentális csapatát választotta, ahol, mint hegyre jól menő sprinterként számítanak rá a következő évben. Január közepén kell kiköltöznie Spanyolországba. Reményeink szerint nem csak a klasszikus egynapos versenyeken állhat rajthoz, hanem a többnapos World Tour versenyek némelyikén is, úgy, mint a Vuelta, Tour de Franc vagy a Giro mezőnyében is kipróbálhatja magát. Külön kiemelném, hogy Petrát nem szülői segítséggel, vagy szponzori-menedzseri támogatással igazolták le a spanyolok, hanem a szorgalma, a tehetsége és a teljesítménye alapján - mindössze két éve alatt ért el ilyen szintre, ami szinte példa nélküli a sportágban! Nagyon büszke vagyok Petrára, kívánom, hogy minden edzőnek ilyen példamutatóan szorgalmas, fegyelmezett, kitartó és sikerre éhes versenyzője legyen. Az pedig megtiszteltetéssel tölt el, hogy Petra kérésének megfelelően - megegyezve a spanyol csapat vezetőségével - továbbra is én irányíthatom a felkészülését.