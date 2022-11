Térfélcsere után gyors gólváltásokkal folytatódott az összecsapás: Horváth Virginia, majd Horváth Anna, aztán Péter Panna és Pődör Blanka is betalált (13-8). A 37. percben Pődör Rebeka talált be ismét, miközben Borbély csúnyán szabálytalankodott, de a hazaiak irányítója folytatni tudta a játékot, Borbélyt pedig két percre leküldték a bírók a pályáról. Alaposan felszívta magát az idősebb Pődör-lány, sorozatban három gólt vágott a következő percekben, amivel kialakult az addigi legnagyobb különbség (17-11). Christe Dalma kapusteljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül, aki közel 50 százalékos védési mutatóval rendelkezett. Radochay és Varga-Kósa egy perc alatt két gólt lőtt, majd nem sokkal később Horváth Virginia is eredményes volt büntetőből, így a szombathelyi hatgólos fór pillanatok alatt háromra csökkent ismét (17-14) – egyáltalán nem volt még lefutott a meccs. Érezte ezt Pődör Zoltán is, akit Pődör Rebeka hetedik találata sem nyugtatott meg, így időt kért. Az SZKKA szigorított védekezésén, aminek eredményeként nyolc percen keresztül nem talált be a PEAC, miközben újfent hatgólosra hízott a vendéglátók előnye (20-14). Az 54. percben Szmoleket harmadszorra is lezavarták a pályáról, ami piros lapot és kiállítást vont maga után. Az utolsó percekben nem volt szerencséje Balogh Petrának, aki előbb egy gyors kontrából a kapufát találta telibe, majd pár másodperccel később a PEAC kapusa hárította bravúrral a lövését. Horváth Anna és Szendrei Barbara azonban nem hibázott, így végül nagyon magabiztos győzelmet aratva 24-19-re múlta felül az SZKKA a pécsi csapatot.