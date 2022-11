A törökországi Antalyában rendezett kick-box Európa-bajnokságra közel 1000 nevezés érkezett 852 versenyzőtől. Light-contact szabályrendszerben felnőtt 84 kg-os súlycsoportban a szombathelyi Controll SE színeit képviselő Szmolek Emánuel mindenkit maga mögé utasított.

– Az előzetes várakozásoknak megfelelően Emánuellel komolyan számolnia kellett az európai élmezőnynek – utalt Dancsó Zoltán szövetségi kapitány, a Controlll SE edzője tanítványa remek teljesítményére. – Első ellenfelével szemben kétség sem férhetett Manó győzelméhez. A következő körben lengyel ellenfelét már régebbről ismertük, de most őt is nagyon simán verte Emánuel. A döntőben svájci vetélytársa várt rá, akivel a meccs elején ugyan még szoros csata alakult ki, de aztán a második és harmadik negyedben már a szombathelyi versenyző kerekedett felül, így a vb-cím után az Európa-bajnokságon is aranyérmet ünnepelhetett. Ezzel bekerült azoknak a hírességeknek a csarnokába, akik junior Eb- és vb-győztesnek, valamint felnőtt világ- és Európa-bajnoknak mondhatják magukat. Tudtommal Vas megyében ezt nem sokan mondhatják el magukról. A Nyári Egyetemi Játékok már előszele volt ennek, azt követően még többet edzettünk, úgyhogy mindent egybevetve benne volt a levegőben ez a remek teljesítmény. A kicklight már nem alakult ennyire zökkenőmentesen, mivel a tervezett időpont helyett másnapra tették a versenyt. Így aztán csak én szálltam fel a hazatartó gépre, Emánuelnek pedig ott kellett maradnia. A váratlanul felmerülő nehézségek ellenére kicklightban is eljutott a fináléig, ám a bírók előbb döntetlenre hozták ki a döntő meccset, majd Manó ellenfele javára döntöttek, így Szmolek Emánuel az arany mellé ezüstöt gyűjtött be.

Varga Martin kicklightban a 69 kg-osok mezőnyében balszerencsés sorsolást követően szoros csatában kikapott román-olasz vetélytársától.

A magyar csapat másik két szombathelyi versenyzője, az Agrobio Classic Kick-box és Box Club kötelékébe tartozó Holczmüller Bence és Csejtey Gábor is szépen helytállt a kontinenstornán. Bence élete első felnőtt versenyén 89 kg-ban szoros mérkőzést vívott a későbbi Európa-bajnokkal, akitől vereséget szenvedett, így mindkét szabályrendszerben ötödik helyen végzett. Csejtey Gábor rutinos versenyzőként, család és munka mellett remek teljesítményt produkált. Master class light-contact 63 kg-ban ezüstérmes, míg master class pointfighting 63 kg-ban bronzérmes pozícióban zárt.

– Bence fejlődő tendenciát mutatott, szépen változott a küzdelmi stílusa, noha vannak még ugyan javítanivalói, de szép jövő állhat előtte – folytatta Dancsó Zoltán. – Minden edzői utasítást betartott, de kemény ellenfelei voltak, így egyelőre csak az oroszlán bajuszát tudta meghúzni.