Az immár 41. alkalommal megrendezett soproni Dr. Csík Ferenc Emlékversenyen a Szombathelyi Sportiskola úszói 26 fővel képviselték a vasi megyeszékhelyt. A versenyprogram során a szombathelyi úszók kiváló szereplésüknek köszönhetően összesen 46 medált szereztek.

Berki Bianka 100 m mellen szerzett ezüstje mellett 50 m mellen és pillén, valamint 100 m vegyesen is bronzérmet szerzett. Fülöp Áron 100 m mellen első lett, míg 100 m vegyesen harmadik. Fülöp Ábel 100 m mellen ezüstös pozícióban zárt, míg 100 m gyorson bronznak örülhetett.

Magyar Adél kilenc számban indult, ezekből nyolcat nyert meg, 100 m pillangón második lett. Molnár Médea és Horváth Emma 2-2 ezüstéremmel gyarapította éremkollekcióját. Schmölcz Péter négyszer lett második, egyszer pedig harmadik. Trencsér Iván is alaposan belehúzott, Magyra Adélhoz hasonlóan ő is kilenc számban úszott – mérlege: egy arany, négy ezüst és négy bronz.

Bozsodi Máté újfent bizonyított – hét számából mind a hétben győzni tudott.

Samu Adél 50 m háton harmadik, Péter Petra szintén 50 m háton második, míg ugyancsak 50 méter háton Márfi Odett harmadik helyen végzett.

Boros Gergő 50 m háton a dobogó második fokára állhatott, Pozsonyi Koppány pedig 100 m vegyesen tudott diadalmaskodni. Oroszi Ilona Zsófia 100 m gyorson a bronzérmes pozícióban végzett.

– Remek erőfelmérő volt ez a korosztályos rövidpályás országos bajnokság előtt – összegzett Polgár Sándor, a Sportiskola úszószakosztályának edzője. – Több kiváló eredmény közül Pozsonyi Koppányét emelném ki, aki három szintet is teljesített az ob-re. A kisebbeknél a kilenc éves Magyar Adél is remekelt, valamint Berki Bianka is nagyon jól úszott mellen. Az előzetes elvásárokat jócskán túlteljesítették a gyerekek, akik közül ezúttal most olyanoknak is sikerült érmet szerezniük, akik eddig még nem tudtak. Köszönet a szülőknek, hozzátartozóknak, barátoknak, akik elkísérték a fiatalokat, a mi szurkolótáborunk volt a leghangosabb Sopronban. A kisebbek december 16-18-án zárják majd a szezont hosszúpályás medencében.