Ajka Kristály SE–Szentgotthárdi VSE 3:5 (3271-3318). Ajka, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Ajka: Fodor 567, Magyar 529, Lendvai 522, dr, Tóth 528, Tóth L. 562, Tóth M. 563.

Szentgotthárd: Cseh B./Karba N. 543, Karba B. 525, Oswald 584, Takács T. 563, Pákai 580, Györke/Horváth V. 523. Edző: Tróbert József.

A nehéz pályán nem kezdődött jól a mérkőzés a vasiak számára, mindkét meccsüket elveszítették. Bár Cseh Bence cseréje, Karba Noel jól szállt be, csak faragni tudott a fahátrányon, a másik pályán Karba Bálint is kikapott. A középső sorban a nyáron igazolt Oswald – bár az NBC Kupában már szerepelt – bajnokin most mutatkozott be a Szentgotthárdban. Remekül tekézett, visszahozta a csapatfát. Takács is jól játszott és nyert. Az utolsó kör előtt 2:2 volt az állás és 69 fával már a gotthárdiak mentek. Az utolsó sorban Pákai pontot szerzett, csakúgy mint Györke és az őt váltó Horváth Viktor. Érdekesség, hogy utóbbinak a meccs napján született meg második kislánya és a szülőszobáról egyenesen Ajkára utazott – így ő is hozzátette a maga részét az 5:3-as vasi sikerhez.Ifjúsági: 0-4 (861-1127). Cserpnyák M. 549, Karba N. 578.

Répcelaki SE–Kazincbarcikai Vegyész 5:3 (3599-3536). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Bíró 614, Horváth Z. 608, Szabó A. 549, Tóthn Á. 616, Móricz 627, Molnár 585. Edző: Kiss Zsolt.

Kazincbarcika: Kocsa 553, Telek 619, Orosz 573, Csinyi 637, Ander 577, Szabó Z. 577.

Az első sorban Biró Patrik 3-1-es szettaránnyal hozta pontját, Horváth Zoltán azonban nagy harcban kikapott. A második körben Szabó Attila jó kezdés után kikapott. Tóth Áron pedig a nap legjobb eredményét elérő Csinyi Gáborral (637 fa) szemben vesztette el pontját. A befejező sorra a vendégek 3-1-re vezettek, azonban a több ütött fa még hazai oldalon volt. Móricz Zoltán a tőle megszokott higgadtsággal a hazaiak legjobb eredményét ütve hozta pontját. Molnár Pál és Szabó Zoltán párharca a nap csúcspontja volt. Szabó az első két pályán győzött és hat fával többet ütött. Ezután következett az idegek harca, hiszen ha még egy szettet szereznek a vendégek, akkor döntetlennel zárul a meccs. Molnár hatalmas hajrát bemutatva a maga javára fordította a pontot, így a Répcelak 5:3-ra megnyerte a meccset. Ifjúsági: 3:1 (1088-1083). Varga B. 560, Simon Sz./Kiss B. 528.