Gárdony-Pázmánd NKK–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 25-28 (10-18). Gárdony, 50 néző, kézilabda Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Csányi T., Gadányi T.

SZKKA: Christe, Fritz (kapusok), Biró 1, Török, Pődör R. 5, Kulcsár 5, Varga N. 4, Kiskartali 1, Szmolek 5, Horváth A. 1, Szendrei 5, Tanaskovic 1, Papp K. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3-6. 19. p.: 8-14. 26. p.: 9-16. 34. p.: 11-19. 40. p.: 13-23. 53. p.: 22-27.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/6, ill. 2/3.

Alig pár héttel ezelőtt találkozott egymással a két csapat bajnoki mérkőzésen. Akkor egy szoros első félidőt követően lépte le az SZKKA a Gárdonyt, ám az akkor még nyeretlen hazaiak a vártnál jóval nagyobb ellenállást tanúsítottak a feljutásra pályázó szombathelyiekkel szemben. Azóta a Gárdony megszerezte első győzelmét és ezzel első bajnoki pontjait a Tempo ellen (30-28). A szombathelyieknél ezúttal hiányzott Győri Viktória, aki ismét meghívót kapott a szlovák felnőtt válogatottba, amely Lettország ellen vívott oda-visszavágós párharcot a világbajnoki selejtezők első szakaszában.

Pénteken este már a kupameccs első percétől kezdve uralta a találkozót a vasi alakulat. A kilencedik percben már négy góllal vezettek Pődörék (3-7) és a különbség folyamatosan nőtt. Főleg az első félidő második felében szórta meg az SZKKA a Gárdonyt, amivel megalapozta győzelmét. A házigazda ezúttal nem tudta megszorongatni a vendégeket, akik nyolcgólos előnnyel vonultak pihenőre (10-18).

A második félidő 39. percében Kulcsár Dorottya állította be a 10 gólos differenciát (13-23) – ez volt a legnagyobb különbség a csapatok között. A végére ugyan kissé kiengedett az SZKKA, de most ez is belefért.

Pődör Zoltán: – Több új dolgot is szerettünk volna kipróbálni a találkozón. Ezt a célt abszolút szolgálta a mérkőzés.