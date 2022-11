Az orosházi vereséget egy szép PEAC elleni győzelemmel feledtette hétvégén a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia gárdája, amelynek sok ideje nem volt pihenni, hiszen szerdán újabb komoly próbatétel vár Pődör Zoltán csapatára. Szombaton az Arena Savariában lejátszott találkozót követően a második helyre lépett fel a bajnoki tabellán a vasi gárda, csakhogy pár órával később győzött a Kozármisleny és a Komárom is, így a sorrend oly módon változott, hogy jelenleg az SZKKA a negyedik pozícióból várja a hétközi fordulót.

A Kispest NKK a tabella hatodik helyén állomásozik úgy, hogy eddigi kilenc mérkőzésükből hatot megnyertek, és csak hármat veszítettek el. Hogy mekkora veszélyt jelenthetnek a szombathelyiekre és mennyire karakteres csapatuk van? Nos, vereségeik közül talán csak egy lóg ki a sorból: a PEAC vendégeként 25-24-re maradtak alul. Ezt leszámítva nagyot csatáztak otthon a feljutásra pályázó Vasassal (25-27), illetve ők is ki tudtak kapni az Orosházától (22-24). A SZISE elleni idegenbeli háromgólos sikerük is figyelemreméltó (22-25). Mindemellett jó pár olyan játékos erősíti soraikat, akik Szombathelyen is megfordultak – Vajer Blanka, Szabó Janka –, vagy éppen itt ismerkedtek meg a kézilabda alapjaival, mint például a kapus, Binó Boglárka.