A két válogatottat jelenleg mindössze három hely választja el egymástól a FIFA világranglistáján: a magyarok a 44. pozíciót foglalják el, az üzbégek a 47. helyen állnak. A magyar csapat hétfő óta készül Bükön. Margret Kratz szövetségi kapitány egy helyen változtatott az eredetileg kijelölt keretén: Nagy Virág helyére Czellér Dorottya került. A keretben nincs Haladás-Viktória futballista, az FTC kapusa, Bíró Barbara nyáron igazolt Szombathelyről a fővárosba. A két csapat egyszer már találkozott egymással: körülbelül harminc éve egy nemzetközi tornán 7-0-ra nyert a magyar válogatott. Azóta a magyar és az üzbég női labdarúgás is rengeteget fejlődött, ekkora különbség most aligha lesz a felek között.

– Az utóbbi időszakban több jó mérkőzést is játszottunk, és nem csak akkor, amikor nyertünk – mondta Margret Kratz. – Ide tartozik az Oroszország, a Lengyelország, a Brazília vagy a Csehország elleni találkozó. Az utóbbin például remek mentalitással játszott a csapat, 0-2-ről fordított három kettőre, bár a végén a csehek egyenlítettek. Üzbegisztán ellen is jó játékot, harcos mérkőzéseket várok. Két földrész, két futballkultúra találkozik, biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatunk ezekből a meccsekből. A két válogatott nagyon közel áll egymáshoz a FIFA világranglistáján, ezért erős ellenfélre számítok. Ezekkel a találkozókkal is folytatjuk a felkészülést, a következő tétmérkőzéseket 2023 őszétől az Európa-bajnokság selejtezői jelentik majd.

A két együttes jövő kedden, ugyancsak a Haladás Sportkomplexumban 18 órakor ismét összecsap egymással.