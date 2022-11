Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0). Mosonmagyaróvár, 400 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sipos

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Simita, Papp Sz., Deák I., Horváth K. – Gáncs (Buglyó, 89.), Végh – Monori (Jasarevic, 67.), Tóth L. (Sajbán M., 67.), Szalka (Czingráber, 89.) – Nagy Z. (Nagy K., 79.) Edző: Horváth Csaba.

Haladás: Verpecz – Simut, Csató, Németh Milán, Bosnjak – Tóth M. (Lencse, 62.), Csilus (Taipi, 82.), Rácz, Derekas (Nyíri, 76.) – Csernik (Doktorics, 76.), Molnár R. (Borvető, 62.) Edző: Michal Hipp.

8. perc: Csilus 25 méteres lövés egy hazai védőt érintve centikkel a bal sarok mellett zúgott el.

28. perc: Derekas jobbról, 14 méterről leadott lövését védte bravúrral Heinrich

47. perc: Molnár tolta befelé balról a labdát, lövésébe beleléptek, a labda Tóth Máté elé pattant, aki 19 méterről remekül ívelt kapura, Heinrich bravúrral tolta ki a jobb felső sarok elöl a labdát

67. perc: Sajbán pár lépés után 25 méterről, középről óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).

68. perc: Gyors kontra során Jasarevic adott be, a középen tisztán érkező Szalka pedig a jobb alsó sarok irányába fejelt, de Verpecz bravúrral védett.

A szombathelyiek kezdték jobban a mérkőzést, kapujukhoz szegezték ellenfelüket. Az óváriak szinte saját félpályájukat sem tudták elhagyni, úgy tűnt, csak idő kérdése mikor szerez vezetést a Haladás. Ám a Hali-helyzetek kimaradtak. Pedig a vasi támadók többször is megbontották az óváriak védelmét, sorban lőtték be szögleteiket – hiába. A félidő hajrájában aztán a hazaiak is vezettek néhány akciót, ám ezekben annyi gólveszély sem volt, mint a Haladás akcióiban.

Szünet után is a vendégek birtokolták többet a labdát és kisebb-nagyobb helyzeteket sikerült is kialakítaniuk. Aztán a félidő derekán a csereként Sajbán Miklós bombagóljával vezetést szerzett a Mosonmagyaróvár. A hazai találattól gyökeresen megváltozott a két csapat játéka. A Haladás lebénult, a hazai együttes szárnyakat kapott a góltól. Az óváriak újabb gólokat szerezhettek volna, de Verpecz István nagyokat védett. Kellett negyedóra, mire a szombathelyiek valamelyest rendezték soraikat és újra visszajöttek a meccsbe. A vendégtámadásokba sok pontatlanság csúszott, Michal Hipp egymás után cserélte be a csatárokat, igaz, a Gyirmóton remek gólt szerző Alban Taipi például csak tíz percet kapott. A vendégek egyre idegesebbeké váltak,egyre inkább siettették támadásaikat, miközben az óváriak kontrákból meglógtak. A Haladás hiába rohamozott, kapkodva, fejetlenül játszott és a hátralévő időben képtelen volt komoly helyzetet kidolgozni. Az első félidőben a Haladás még jól futballozott, szünet után viszont – különösen hátrányban – nehezen magyarázható teljesítményt nyújtott.