A Kőszegi SE birkózó szakosztályának versenyzői közül többeknek is sikerült kvalifikálniuk magukat a Diák II., majd a Diák I. korosztály számára rendezett diákolimpiai döntőkben. A Zalaegerszegen tartott Diák II.-es országos szintű versenyen a 14 súlycsoportból hatban is volt kőszegi versenyző. Összesen 161-en vettek részt a jelentős megmérettetésen. Pusztai Dániel 32 kg-ban egészen az elődöntőig menetelt, ott azonban vereséget szenvedett. A bronzmérkőzésen ismét nyert, így az előkelő harmadik helyen zárt. Kóczán Kolos 35 kg-ban erősen kezdett, viszont az elődöntőbe már nem tudott bejutni és a vigaszági mérkőzését sem tudta sikerrel venni, így a 10. helyen zárt. Pusztai Szilveszter 38 kg-ban elődöntőig jutott, ahol sajnos legyőzőre talált. Korábbi jó teljesítményét a bronzmeccsre sem tudta átmenteni, ötödik lett.

Németh Áron 46 kg-ban képviselte eredményesen a kőszegi egyesületet. Két győztes mérkőzés után már az elődöntőben volt, ott azonban vereséget szenvedett. A bronzmeccsen szépíteni tudott, így a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Rémai Csongor 64 kg-ban szintén elődöntőbe jutott, de ott kikapott DVTK-s ellenfelétől és sajnos a bronzmeccsen sem tudott javítani. Csongor ennek ellenére is az előkelő ötödik helyen zárt. Jakab Jácint +69 kb-ban szintén ötödik lett. Ugyancsak Zalaegerszegen szerepelt a Haladás VSE két tehetséges versenyzője. Nyári Bence és Horváth Bence is 58 kg-ban mérettette meg magát, mindketten két győzelemmel és egy vereséggel harmadik pozícióban végeztek szabadfogásban a diákolimpia országos döntőjében.

A körmendi Somogyi Emese bronzérmet szerzett

Forrás: Kovács Vince Birkózó SE Körmend



Budapesten az ESMTK Sportcsarnokában rendezték az eggyel idősebbek, a Diák I.-esek versenyét. A kőszegi színeket négy fő képviselte a döntőben. Pusztai Dominik 42 kg-ban bár az első meccsén hajszálnyival kikapott, utána azonban javított és két mérkőzést is megnyert, aminek köszönhetően a bronzéremért küzdhetett. Nagyon szoros küzdelemben 8-6-ra alulmaradt, így az ötödik helyen zárt. Ugyanebben a súlycsoportban Tornai Ábel 13. lett, azonban jó edzésmunkával ismét az elitben találhatja magát. Hódosi Zalán 46 kg-ban a 12. pozícióban végzett, míg Tóth Ábel 54 kg-ban a legjobb nyolcig jutott, ahol vereséget szenvedett. Vigaszágon már nem talált legyőzőre, így bronzérmes helyen zárt.

Csongrádon tartották a Diák I.-es korosztály női országos bajnokságát. A kőszegieket Pusztai Bianka képviselte, akit édesapja és egyben edzője kísért el a megmérettetésre. Bianka első mérkőzésén még vereséget szenvedett annak ellenére, hogy ügyesen birkózott. A második meccsén már javított és tusgyőzelem után állhatott fel a dobogó alsó fokára.

A Kovács Vince Birkózó SE Körmend versenyzője, Somogyi Emese az Olcsai- Kiss Zoltán Általános Iskola tanulójaként élete első leány Diák II. Országos Diákolimpiai Bajnokságon szerepelt Csongrádon. Tavasszal az Országos Bajnokságon 46 kg-ban indult és második helyezést ért el, azonban a diákolimpián magasabb súlycsoportban, az 50 kg-sok között mérettette meg magát. Első ellenfelét Emese tussal győzte le, majd következett a dél-zselici vetélytársa, akivel szemben az első félidőben 6-0-ra vezetett, viszont egy pillanatnyi kihagyás elég volt ahhoz, hogy Emesét betussolja. Harmadik mérkőzésén egy dunaújvárosi birkózó ellen bizonyította be, hogy vesztes mérkőzés után is fel tud állni. Emese tussal nyert. Utolsó ellenfele az az adácsi versenyző volt, aki tavasszal a Magyar Bajnokságon megverte Emesét a döntőben. Sajnos Csongrádon is ellenfele bizonyult jobbnak, így a körmendiek tehetsége bronzéremmel zárt.