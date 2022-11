Ferencz Csaba kihagyott triplájával kezdődött, majd Dolenc duplájával folytatódott az összecsapás. Moore is kintről próbálkozott, hiába. Skinner 2+1-e után Dolenc egy hármast is elsüllyesztett, ezzel két perc után 8-0-val vezetett a Karhu. Az már a meccs elejétől látszott, hogy nemcsak a termelt pontszámok tekintetében, hanem a lepattanókban is nehéz lesz felülmúlnia a Körmendnek finn ellenfelét. 3-11-nél nem várt tovább Konsztantinidesz mester és időt kért. Ferencz tripláival igyekezett faragni a Körmend hátrányát, amely időközben már a 10 pontot súrolta. A nyolcadik percben vált kétszámjegyűvé a differencia a felek között Kuany hármasával (15-25). Aztán jött a váratlan fordulat: feljavult hazai védekezés hatására a finnek a negyed végére alaposan visszaestek. A hátralévő időben a Körmend kilenc pontot, míg a Karhu csak kettőt dobott, így az első etap meglepően szorosra sikerült (24-27). A második játékrész első perceiben Durázi kosara után az egyenlítés kapujában volt már a vasi gárda, azonban a finnek tartani tudták szűk egypontos előnyüket. A korábbiakkal ellentétben rengeteg futás és egyre jobb védekezés jellemezte a Körmendet, amely óriási energiákat mozgósított, hogy tartsa a lépést a Karhuval, ami sikerült is. Az utolsó másodpercekben előbb Moore, majd Marttinen triplakísérlete is lecsorgott a gyűrűről, így 44-45-tel zárult a félidő.

A harmadik negyed elején továbbra is lendületben maradtak a finnek, viszont a hazaiak védekezésébe egyre több hiba csúszott, Jones 2+1-ével pedig a 26. percben újfent 10-zel ment a Karhu (51-61). Fél perccel a játékrész vége előtt Takács kapott egy ütést a kezére, miközben ziccerben palánkra emelte labdáját, azonban a bírók sípja, néma maradt. Az így megindult ellentámadásból Jones hintett egy hármast, 14 pontnyira távolodtak a vendégek (59-73). Az utolsó 10 percet egy remek 8-0-ás sorozattal indította a Körmend (67-73), azonnal időt kért a finnek trénere. Hiába, Moore újabb triplát, Takács pedig duplát szórt, ezzel már 72-73 volt az állás. És elérkezett az utolsó öt perc. Moore kosarával először vette át a vezetést a házigazda (77-76). Nem várt, őrült hajrá következett, amelynek során a házigazda Rába-partiak hatalmasat küzdve végül egyetlen ponttal kaptak ki ismét hazai pályán.